賴苡任嗆要公布所有北檢筆錄 林揚庭：出賣同志可受公評

林揚庭批評，賴苡任出賣同志相關資訊各大媒體都有報導，屬可受公評範圍。圖左至右分別為賴苡任、國民黨台北市議員擬參選人林揚庭、黃子哲。（林揚庭提供）

國民黨籍台北市議員第一選區（士林北投）擬參選人賴苡任去年涉幽靈連署案，被黨內同僚多次指「出賣同志」，他日前稱再有人說他是出賣同志、抓耙子，將公布所有人在調查局及北檢的訊問筆錄。國民黨籍同選區議員擬參選人林揚庭批評，賴苡任出賣同志各大媒體皆有報導，「言行傷害黨」也是是黨部做出決議的案子，本就屬於可受公評範圍。

林揚庭表示，賴苡任「公開威脅」黨內同志，不准任何人說賴「出賣同志」、「抓耙子」再說就要公開筆錄，他感到不以為然，賴苡任出賣同志相關資訊，本就各大媒體皆有報導，考紀委員討論後，認為賴苡任的言行對黨的形象已造成傷害，由於案件內容非常複雜，決議提請中央考紀委員會檢視其媒體言論等作出適當處分。

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林揚庭說，賴苡任「言行傷害黨」已經是市黨部做出決議，並提請中央考紀委員處分的案子，本就是任何一個人都可以對此合理評論，也應該是可受公評內容，更是言論自由範疇。賴苡任要提出任何事證或事筆錄給社會大眾以證清白，但請提供給大家完整正式筆錄內容，他都歡迎，只希望這場鬧劇早早落幕，讓初選回歸正常選舉範疇。

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