鄭麗文明飛中國！ 王定宇：不敢跟習近平提「這3事」就是打假球

民進黨立委王定宇。（資料照）

國民黨主席鄭麗文明（7）日將應中共領導人習近平邀請赴中國展開為期6天的訪問。民進黨立委王定宇今提醒，若鄭麗文見了習近平後，沒有談及我國遭囚禁的宗教人士、中共對台外交打壓及軍武威脅等事，將讓這場鄭習會淪為配合中共統戰的戲碼。

王定宇指出，若鄭麗文見了習近平不敢提及，營救台灣在中國莫名其妙被抓起來的宗教人士、台灣被杯葛進入非政治性的國際組織、中共用軍機軍艦威脅台灣人民等事，那這場鄭習會到底是為了什麼？不僅是對台灣玩假球，根本是配合中國共產黨習近平對台灣的統戰，儼如「養老鼠咬布袋」。

請繼續往下閱讀...

他續指，若鄭麗文提了，但中共連配合演一下都不演，例如連一個拘禁的宗教人士都不放、一個國際組織都不讓台灣參加、對台軍事威脅都不減緩等，那這一場鄭習會就是國民黨配合共產黨演一場大戲，滿足習近平的需求。

王定宇批評，只配合中國的政治目的卻絲毫不顧台灣的需要，鄭麗文可能忘了中國國民黨還領著台灣人民納稅人的政黨補助金，而鄭麗文與其隨行赴中的這些人哪一個不是台灣這塊土地，培養出來的政治人物。

他警告，如果作為台灣的政黨、台灣的政治人物，面對中國共產黨習近平只敢附和中共的需要，卻完全不提台灣的需求或台灣被中國糟蹋的情況，這樣的政治人物、政黨終究會被台灣人民淘汰，台灣人民應看清楚，除了嚴加譴責，也要淘汰這樣子的政治人物跟政黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法