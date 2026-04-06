陳柏惟加入綠營 中市黨務人士：去年已入黨且黨籍戶籍在北屯區

前立委陳柏惟加入民進黨，外界傳出他可能被徵召選台中市北區市議員，尚待觀察。（資料照）

前立委陳柏惟這幾日在臉書表示加入民進黨，外界傳出他可能被徵召選台中市北區市議員，一名民進黨中市黨部黨務人員便表示，陳柏惟早在去年透過線上申請加入民進黨，而且黨籍戶籍地是北屯區，而依照民進黨規定，加入民進黨兩年後才能參選公職，不過，若黨中央徵召就不在此限，然而市議員是多席，黨中央也從未針對市議員來徵召，陳柏惟是否能選北區市議員尚待觀察。

前台灣基進黨立委陳柏惟2021年遭罷免，隔年退出台灣基進黨，之後一直傳出陳柏惟要加入民進黨，並且代表民進黨選各種公職的傳聞不斷。

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民進黨中市黨部早已完成參選中市議員的提名，北區提名陳俞融及吳文豪，但吳文豪卻因家有變故日前宣布退選，空出的一席便傳出黨中央要採徵召，而人選有陳柏惟及莊競程，但莊競程可能會選新竹市長，而陳柏惟4日在臉書宣布加入民進黨，陳柏惟要被徵召選中市北區再被外界討論。

對此，中市黨部一位黨務人員表示，陳柏惟去年就透過網路加入民進黨，而且黨籍戶籍地是北屯區並非北區，而且民進黨規定要入黨兩年才能選公職，當然黨中央徵召就可能是例外。

該名黨務人士表示，由於市議員是多席次，並非縣市長或者是立委是單一席次，因此，從未有徵召市議員的案例，台中市曾經有某一選區因為一位議員參選人酒駕而退選，提名3人而成為2人，黨中央也未因此而再徵召1人。

因此，民進黨在北區提名2席，因為吳文豪退選 ，只剩下提名1人，民進黨黨中央是否因此會特別徵召入黨不到2年的陳柏惟，還待觀察。

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