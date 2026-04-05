義光教會列「轉型正義意涵場址」 文化部：第一個實施案例

林宅血案今年屆滿46週年，國家人權博物館今日舉辦「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會」具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。（記者方賓照攝）

林宅血案今年屆滿46週年，國家人權博物館今日舉辦「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會」具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。文化部長李遠致詞強調，這是第一個實施案例，本來應該是「不義遺址」，但因為「不義遺址保存條例草案」在立法院一直沒有通過，所以這個「轉型正義意涵場址」辦法是非常需要的。

李遠表示，今天站在這裡，我想是跟大家一樣是百感交集，我們一起來見證第一個具有轉型正義意涵的場址。原本是林義雄宅邸、義光教會正式的揭牌，我們等待這一天等待了半個世紀，籌備今天這個儀式，也差不多籌備了1年，因為是總統在去年差不多228的時候，要我們做這些事。

請繼續往下閱讀...

李遠指出，可是我們在做的過程中過去沒有經驗，所以試著溝通怎麼做，自己有個想法是，除了掛牌之外，我們還要做更多事情，剛剛朱約信長老已經講說要拍紀錄片，我們紀錄片已經進行很久，為什麼要等一年，主要是希望在今年9月份，可以在「國家人權電影節」首映，之後會帶著影片走遍全世界，參加全世界的人權電影節。

李遠說明，這是第一個根據「國家人權博物館推動民間設置具轉型正義意涵場址作業要點」實施的案例，希望通過公私協力共同支持民間保存見證威權統治時期國家侵害人權與人民追求自由民主的場所，本來應該是有「不義遺址」，但是因為「不義遺址保存條例草案」在立法院經過審查一次以後一直沒有過，所以這個「轉型正義意涵場址」的辦法是非常需要的。

李遠強調，多年來，義光教會不僅保存了這段歷史記憶，也積極參與台灣民主化的歷程，成為見證台灣追求自由與正義的重要據點。今天我們看到在禮拜堂十字架底下，還保留了當年林宅的舊磚塊，地下室空間也保留歷史痕跡，這些看似沉默的物件，其實都在提醒我們，歷史從來沒有遠去，它仍然向我們訴說著關於人權，關於勇氣、社會責任的故事。

李遠有感而發說，半個世紀過去了，個人有一種感覺，就是在義光教會成立後到現在，帶領台灣民主自由走向今天這個狀態，有三件事情給我啟發：一、不要把仇恨放在心裡，二、所有的抗爭都是非暴力的，三、把個人的悲傷轉回對社會的責任跟義務。我覺得台灣能夠一步一步走到今天，其實是靠著這三種信念往前走。

李遠也說，剛剛提到的紀錄片，是請到葉天倫導演，他過去拍過很多賣得非常好的電影，各位最近也有感覺到，像白色恐怖為背景的電影，去年有一部叫做《大濛》，就是用一個非常平視這個傷痕的角度拍，票房賣到現在大概1億1千萬元，其實是很多的，可見台灣許多民眾開始對這樣的事件產生了興趣。

李遠指出，今年非常值得奇特的是，在228之前，台灣突然掀起一個很多民眾突然很想知道他所不知道的台灣歷史跟過去走過的悲劇，像人權博物館，以前來參觀的人沒有像今年228那麼多，今年228大概一天有4千多人，來看相關的展覽和書的也暴增。

他強調，換句話說，在這個時機，很多年輕人、很多對過去歷史不了解的人突然有一種覺醒，所以選擇在今天這時候掛牌，個人覺得是一個非常有意義的跨出這一步。

「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會」列為具轉型正義意涵場址。（記者方賓照攝）

文化部長李遠。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法