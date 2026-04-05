「林宅血案」轉型正義場址揭牌 賴清德：真正和平不是向威權低頭

賴清德總統今日在義光教會出席揭牌儀式並致詞，他強調，台灣人的故事，就是勇敢的故事，歷史早已告訴我們，真正的和平，從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的。（記者方賓照攝）

「林宅血案」今年屆滿46週年，國家人權博物館今日舉辦「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會」具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。總統賴清德強調，台灣人的故事，就是勇敢的故事，歷史早已告訴我們，真正的和平，從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的。

賴清德、總統府資政姚嘉文、行政院政務委員林明昕、文化部長李遠、監察委員田秋堇、前促轉會主委楊翠、民進黨立委張雅琳、吳沛憶等人出席揭牌儀式。

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賴清德致詞表示，去年在二二八中樞紀念儀式上，他請文化部啟動審議程序，將「林宅血案」發生所在地、也就是義光教會，列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存跟維護。

賴清德指出，他上任後，要求加速政治檔案開放，追查真相。截至今年2月為止，包括歷年清查移交的檔案，國安局已解密並移交給國發會檔案局的政治檔案，總計超過14萬件，其中「林宅血案」相關檔卷已經全數解密。

政府代表國家誠實面對真相

在追查真相的過程中，從監察院的調查報告可知道，製造林宅血案的目的，是為了阻止黨外活動、強化社會控制。且根據1980年國安局情資報告，當時對於「林宅血案」，已經排除由黨外人士、台獨人士、以及國際有關組織等行凶的可能。

賴清德提及，歷年的調查和分析都呈現出，威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋。現在的民主政府不僅要代表國家誠實面對真相，更要堅定推動轉型正義。這也是為何他在去年二二八，請文化部啟動審議程序，保存更多具有轉型正義意義的歷史場址。

此外，前陣子改編「林宅血案」的影視作品，引發社會爭議，許多人除了開始關注 「林宅血案」，也主動來到義光教會，補修這堂名為「台灣」的歷史課。「我相信，當越來越多人願意補這堂台灣的歷史課，我們就會更有自信，向世界說台灣人的故事，真正的故事」。

台灣人的故事 就是勇敢的故事

「台灣人的故事，就是勇敢的故事！」賴清德說，即使在「林宅血案」發生後，面對殘酷的恫嚇和高壓的政治氣氛，台灣人民並沒有因此退縮，更加堅定推動台灣走向民主化。

賴清德指出，到了1996年，台灣人選出屬於自己的總統，但當時有人警告，總統直選是對中國的挑釁，可能引發台海戰爭。但台灣人同樣沒有退縮，而是懷抱決心，投下寶貴神聖的選票。每一張選票的背後，都是一顆在飛彈威脅下依然不願低頭的心。

賴清德說，這就是台灣人的故事，每一次的選擇，都會決定我們的未來。如果台灣民主運動，因為「林宅血案」的發生而停滯，我們就無法走出威權專制的黑暗年代；如果30年前，我們在中國飛彈威脅下選擇屈服，總統直選也不可能成功，台灣就不會是一個主權在民、主權獨立的國家。

賴清德強調，勇敢的台灣人，面對威權統治、面對境外極權勢力，始終沒有屈服。因為當年的信念與堅持，讓台灣成為亞洲最自由的民主國家之一；也因為世世代代對民主價值的守護，讓台灣經濟展現使人敬佩的韌性，更在全球繁榮發展中，扮演不可或缺的關鍵角色。

共同記憶越清楚 就越不可能被分化

賴直指，雖然台灣已經走出威權體制，但境外敵對勢力仍透過認知作戰，企圖扭曲台灣的歷史、混淆敵我界線，並以各種方式滲透台灣，想要利用我們內部的分歧，製造對立與混亂，減少台灣人民對民主自由的信念。

賴批評，現在又有人說，只要向威權妥協，就可以不用強化國防；把台灣提升國防、強化自我防衛，視為對威權者的挑戰，甚至認為，只要與威權者握手交流妥協就能換來和平。但歷史早已告訴我們，真正的和平，從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的。

賴清德說，面對這樣的挑戰，我們最好的防衛，就是清楚的歷史、共同的記憶。歷史的真相越明白，我們就越不可能被操弄；共同的記憶越清楚，就越不可能被分化。

他最後強調，要請文化部持續與民間攜手合作，讓更多威權時期侵害人權的歷史現場，保存為具轉型正義意涵的場址；並透過講座、展覽、影片進行公共對話，成為公民教育的空間，凝聚更多守護台灣民主的力量。

賴清德總統出席「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會」具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。（記者方賓照攝）

「原林義雄宅邸／台灣基督長老教會義光教會」具轉型正義意涵場址。（記者陳鈺馥攝）

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