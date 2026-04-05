徐春鶯案「怵目驚心」 矢板明夫：中國統戰早已觸及立法層面

矢板明夫4日表示，他看了徐春鶯的起訴書只有4字感想，那就是「怵目驚心」，強調徐的案子算是及時敲響警鐘，台灣社會一定要提高警覺。（資料照）

中配徐春鶯涉違反《反滲透法》案持續延燒，資深媒體人矢板明夫4日表示，他看了徐春鶯的起訴書只有4字感想，那就是「怵目驚心」，強調徐的案子算是及時敲響警鐘，台灣社會一定要提高警覺。

矢板明夫提到，徐春鶯案可看出中國統戰早已深入台灣內部，並觸及到立法層面，這種操作不再偷偷摸摸，而是光明正大地與中共官員互動，甚至直接討論如何組織聯盟、推薦立委候選人、推動法案，這是一套有計畫、有目標的政治工程，目的就是要破壞台灣的制度與社會。

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矢板明夫肯定地說：「徐就是匪諜。她來台灣就是搞破壞的，應該抓。」並呼籲台灣社會必須加強防諜意識，不要再被「文化交流」、「經濟交流」、「科技交流」這些名目所迷惑，中國的終極目的就是要吞併台灣。

矢板明夫指出，中國對台滲透已經是全方位進行，包括國民黨、民眾黨及民進黨都有人涉入，沒有一個政黨可以掉以輕心，差別在於有的政黨是個人被滲透，有的是黨內一部分被滲透，有的則是黨中央層級出現問題。關鍵在於當滲透被發現之後，該政黨採取什麼樣的態度，由此可看出這個政黨是否真正在捍衛民主自由的價值。

矢板明夫也提到，徐春鶯雖是中配身分，但這不代表所有中配都在替中共做事，事實上有很多中配熱愛台灣、認真納稅，相反地，有些土生土長的台灣人積極拿中國的錢、替他們做事。矢板明夫強調：「切記！我們的敵人是中共，不應該岐視或者排斥生活在台灣的中配群體。」

最後矢板明夫也呼籲：「徐的案子，算是及時敲響了警鐘。台灣社會一定要提高警覺，民主制度本身，被敵人反過來利用，才是最危險的。」

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