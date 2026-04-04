苗栗豪雨致災 稅務局：從寬辦理稅捐減免

苗栗縣豪大雨造成苗栗市、頭份市、竹南鎮及後龍鎮等地區部分房屋淹水，及道路上車輛泡水等災情。（圖由民眾提供）

受鋒面影響，苗栗縣豪大雨造成苗栗市、頭份市、竹南鎮及後龍鎮等地出現房屋淹水，道路上車輛泡水等災情。苗栗縣稅務局表示，民眾因災害造成財產損失，可根據損失情況申請減免，稅務局也會主動蒐集及依各鄉鎮市公所及監理機關通報資料核認，以從簡、從寬原則，主動協助受災戶辦理租稅減免事宜。

房屋稅方面，受災毀損房屋面積占整棟面積三成以上、不到五成者，房屋稅減半課徵；受災毀損面積五成以上者，則可免徵房屋稅。民眾可備妥照片、損失證明文件提出申請。

請繼續往下閱讀...

地價稅方面，因災害等環境限制或技術上無法使用的土地，地價稅全免，民眾可以地籍圖、照片等證明文件提出申請。

使用牌照稅方面，汽車、機車（151c.c.以上）因災害受損需修復始能使用，或已無法再使用，所有人向監理單位辦理報停或報廢手續後，車輛使用牌照稅即可按實際使用日數計徵，稅務局亦將主動退還溢繳之使用牌照稅。

娛樂稅方面，查定課徵業者可扣除未營業天數，業者如因受災情影響，已縮減營業規模，也可提出申請依實際設備數量，核實調整娛樂稅，以減輕負擔。

另外，苗縣稅務局表示，若因此次水災有財物損失，有關營業稅、所得稅等國稅之災害減免，記得把握災損減免三步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後30日內逕向中區國稅局苗栗分局或竹南稽徵所申請辦理。相關疑問，可於上班時間撥打免付費電話0800376969洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法