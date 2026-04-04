「鐵鎚圖」陷抄襲爭議！李四川喊早在用 一搜過去大頭貼打臉了

網友挖出李四川過去粉專大頭貼，質疑他說，早在2020年自己就以此做為所有臉書的主視覺的說法。（取自李四川臉書）

國民黨新北市長參選人李四川「扛榔頭」競選主視覺，被質疑抄襲2022年桃園市長參選人鄭運鵬的「扛鐵鎚」競選照片。對此，李四川說，他早在2020年成立臉書專頁時就以「李四川 Hammer Lee」為名。在2020年，他早就以此做為所有臉書的主視覺。不過，有網友查詢所有李四川用過的臉書大頭貼，發現過去根本沒有半張照片裡面有鐵鎚出現，質疑：「是不是又說謊了？」

李四川今天到樹林出席活動受訪說，對民進黨而言，拿榔頭可能只是一張照片，但對他來說，拿著榔頭或斧頭是他人生的縮影。早在2020年在高雄成立臉書專頁時，就命名為「李四川 Hammer Lee」，鄭運鵬在2022年競選時也曾拿過榔頭，如果真要論抄襲，按照道理該是對方抄襲他才對。李四川還說：「2020年我就用Hammer Lee，來作為所有臉書的最主要的主視覺。」他說，從台北市到行政院、高雄、又回來新北，在每個地方，都有該有的建設成果。

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對李四川指稱2020年他就以此做為所有臉書的主視覺，有網友在PTT發文說，李四川臉書粉專創立於2020年4月21日，他也貼出李所有使用過的大頭貼，可見除了近期更新的兩張本案爭議照片外，沒有一張與鐵鎚、榔頭有關。網友也質疑：「李四川是不是又又又說謊了？」

對此，其他網友也紛紛留言說：「之前還搞錯板橋車站」、「70歲老人，自己說了什麼，忘記也正常」、「國民黨支持者不在意這些啦」、「國民黨都死亡連署了 說謊怎麼了嗎」、「睜眼說瞎話」。

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