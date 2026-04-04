台東副縣長怨配合款大增 卓榮泰：財劃法不改明年恐惡化

行政院長卓榮泰在視察台東社福大樓工地時說明立院版財劃法讓台東配合款大增。（記者黃明堂攝）

行政院長卓榮泰今日於台東視察社福大樓工程時，副縣長王志輝當面抱怨台東縣的財政級次從原本的第五級躍升至第一級，地方配合款大幅增加，卓榮泰當面解釋，現行立法院運作的財劃法版本並非行政院版，其計算邏輯存在嚴重偏差，導致像台東縣這樣土地廣闊的地區，在帳面上被列為「第一級」財政級次，實質上卻加重了地方政府的負擔與遺憾，目前正值編列明年概算的關鍵時期，若仍沿用現行不合理、不公平的財劃法，明年的分配狀況將持續惡化。

卓榮泰直言，台東縣的財政級次從原本的第五級躍升至第一級，在現行法規下，這種「升級」並非值得敲鑼打鼓慶祝的好事。他解釋，現行財劃法單純以「人口」與「土地面積」作為統籌分配款的核算基準，雖然土地面積大的縣市看似能分到較多預算，卻完全忽略了偏鄉縣市在廣大土地上所需的管理成本，以及背後的人口年齡結構與社福支出成本。

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卓榮泰強調，這種不合時宜的計算方式，讓台東即便在名義上獲得較多經費，卻無法掩蓋其實際面臨的財政困境。他進一步點出，由於目前正值編列明年概算的關鍵時期，若仍沿用現行不合理、不公平的財劃法，明年的分配狀況將持續惡化。

卓榮泰在致詞中期待立法院在處理總預算與重大法案之餘，應優先重新審理「行政院版」的財劃法草案。他主張，政院版草案更貼近地方發展的真實狀況，唯有透過合理的法規修正，才能真正落實「均衡台灣」的理念，避免偏鄉縣市在不合理的數據指標下，陷入財政級次提高、實質資源卻跟不上需求的分配正義僵局。

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