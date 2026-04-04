兒童節推育兒政見 李四川：活化校園閒置教室、雙北拚公托合作

今（4日）兒童節，國民黨新北市長參選人李四川提出育兒友善政見，主張活化校園閒置教室、推動雙北公托共托合作，以擴大托育量能、減輕育兒家庭負擔。（記者羅國嘉攝）

今（4日）兒童節，國民黨新北市長參選人李四川提出育兒友善政見，主張活化校園閒置教室、推動雙北公托共托合作，以擴大托育量能、減輕育兒家庭負擔。

李四川今天提2項育兒政見，包含「閒置教室應有效利用」新北市地大人多，但現行法規限制公托中心只能設在3樓以下，因此許多學校的閒置教室並未被妥善運用。未來若能夠調整樓層的限制，就能讓學校成為托育環境，不僅單純、安全，更讓各級學校都能夠增設公托中心或公立幼兒園，擴大公托供給。

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第二是「雙北並肩拚公托共托」，雙北是共同生活圈，很多市民每天通勤，因此我也和蔣萬安市長討論過，在雙北交界地區採公托共托，例如新店與文山區、景美非常近，可讓公托一起使用。

李四川表示，在少子化的社會，孩子能平安成長、家長能放心育兒，是政府的責任。過去在市府單位，都不斷在思考如何讓所有育兒家庭減輕托育負擔、減輕生育阻力。其中，「校校有公托」不只是做過就好的政策，未來更要政府站出來為孩子攜手一起做好。

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