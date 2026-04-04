李四川競選主視覺被控「抄襲鄭運鵬」 藍委洪孟楷這麼看

國民黨立委洪孟楷則認為，川伯的形象不和任何人重疊。（記者孫唯容攝）

國民黨新北市長參選人李四川的競選主視覺，透過卡通插畫畫著他扛起一根大榔頭，被網友質疑，抄襲前民進黨立委鄭運鵬在2022年參選桃園市長的競選照片。對此李四川今（4）日表示，「主視覺不是只有拿榔頭，而是我人生的縮影」，更稱2020年「Hammer Lee」粉專就成立了，假設是抄襲，也是鄭運鵬抄襲他。國民黨立委洪孟楷則認為，川伯的形象不和任何人重疊。

國民黨立委洪孟楷今天陪同台北市第五選區（中正萬華）國民黨擬參選人郭音蘭義賣小農地瓜，會前媒體問及怎麼看本次抄襲風波？洪孟楷表示，他覺得非常荒謬，雖然他沒看過鄭運鵬的大頭貼，但是川伯給他的感覺一直都是獨一無二的特性、形象，而且過去到現在，川伯給大家都是做事的人、做工的人，拿著鐵鎚的印象，應該他的形象跟任何人應該不會有重疊，如果要沾川伯的光，他覺得大可不必，現在既然選舉已開始，讓選民在11月28日選出最好的人選。

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郭音蘭則表示，川伯刻畫在大家心中最重要的印象，就是他拿鐵鎚的印象，反觀鄭運鵬委員，大家對於他拿鐵鎚的印象真的不深刻。郭音蘭也說，她也心疼川伯，對於一個認真做實事的人，卻要遭受惡意攻擊、污衊，假設民進黨要繼續潑髒水，相信新北市民會做出最好的選擇。

另外，中選會委員會因人數不足會議停擺5個月，立法院3月14日完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人，不過行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序，洪孟楷表示，政院應該要對外說明清楚，並趕快公告該人事案。

李四川的競選主視覺，與2022年鄭運鵬的競選照片高度雷同。（擷取自yuhung507/Threads）

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