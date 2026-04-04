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    首頁 > 政治

    主視覺被疑抄鄭運鵬2022競選照 李四川：2020已用、工程建設人生縮影

    2026/04/04 11:36 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表示，相關形象早於2020年早已使用，是他從事工程建設的人生縮影，若要說抄襲，照道理應該是別人抄襲他。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川表示，相關形象早於2020年早已使用，是他從事工程建設的人生縮影，若要說抄襲，照道理應該是別人抄襲他。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川競選主視覺引發爭議，其卡通風格扛著巨錘的形象，被網友質疑疑似抄襲民進黨前桃園市長鄭運鵬2022年參選市長的競選照片；另「會做事」標語也被指與民進黨新北市長參選人蘇巧慧標語相似。對此，李四川今（4）日回應表示，相關形象早於2020年早已使用，是他從事工程建設的人生縮影，若要說抄襲，照道理應該是別人抄襲他。

    李四川今（4）日參訪新北市輪椅夢公園，行前被問及競選團隊主視覺，遭質疑拿錘子形象疑似抄襲鄭運鵬、喊出「會做事」標語也與民進黨新北市長參選人蘇巧慧雷同。李四川指出，對民進黨而言可能只是一張照片，但對他來說，拿工具是他人生的縮影；早在2020年於高雄成立臉書時，就已使用這樣的形象。

    李四川指出，原則上，理工背景的人，大多會把拿工具當成在城市建設、工程推動上的圖像。這個形象從2020年就已經存在，如果說抄襲，照道理應該是別人抄襲他。這張照片只是呈現他從台北市、台北縣、新北市、行政院到高雄，再回到新北市，一路以來在各地推動建設、累積成果的過程，這不只是單一圖像，而是他人生的縮影。

    國民黨新北市長參選人李四川的競選主視覺，與2022年鄭運鵬的競選照片高度雷同。（擷取自yuhung507/Threads）

    國民黨新北市長參選人李四川的競選主視覺，與2022年鄭運鵬的競選照片高度雷同。（擷取自yuhung507/Threads）

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