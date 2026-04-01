陳其邁、白喬茵激辯數據超過時間 議長康裕成：下一位

高市議員白喬茵質疑施政報告相關數據過於美化，與市長陳其邁激烈辯論。（記者王榮祥翻攝）

國民黨籍高市議員白喬茵今質詢時，彙整多項數據，質疑市長施政報告太美化，與市長陳其邁在場內激辯，兩人一來一往、到質詢時間結束都沒能停住，議長康裕成突然打開麥克風提醒「下一位議員」等著質詢，才終止兩人對話。

白喬茵今針對施政報告中的數字提出質疑，包括營利事業5年來成長30%，但每個縣市都在成長，製造業營利情況是六都唯一負成長，營利企業所得只贏台南、六都第五，個人所得成長更是六都墊底。

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她進一步提到，理論上各項數據都進步，就業機會也該增加，但實際狀況是薪資所得成長在六都最末，勞動人口不斷外流，因此讓失業率降低；而餐飲業績六都第五、旅宿營業額下滑1.2% ，觀光人次更是六都最後。

陳其邁答詢說明，去年受到美國關稅衝擊、中國內卷，導致台灣石化、鋼鐵業受到嚴重衝擊，而石化與鋼鐵正是高雄傳產龍頭，如果扣除鋼鐵跟石化，其他傳產營業額是增加的。

他認為薪資成長率應該以中位數為基準，而高雄產業結構又跟其他縣市不同，所以他上任後、很務實地推動產業轉型，不轉型就死路一條；一方面引進高科技，帶動整體平均薪資增加，且高科技不是只有一家台積電，是包括整個供應鏈。

陳其邁強調，過去基礎不佳是事實，但他與團隊也很務實的面對問題、推動各項市政；白喬茵則提醒若是如此，理論上各項數據應該是往上升，但部分關鍵數據卻呈現下滑趨勢。

兩人一來一往、互不相讓，議事廳內餘音繚繞，直到質詢時間結束都沒能停住。主持議事的議長康裕成見狀，打開麥克風提醒兩位「可以別再一來一往了嗎，後面還有議員要質詢」，才打住兩人辯論。

（記者王榮祥攝）

白喬茵與陳其邁機便道質詢時間結束都沒能停駐，議長康裕成喊卡。（記者王榮祥攝）

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