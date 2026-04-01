內政部成屋買賣新制上路 強制揭露節能標示、光電設備

內政部修正成屋買賣新制今天上路，未來不動產業者交易成屋時，須揭露建物太陽光電發電設備設置及建築能效標示資訊。（內政部提供）

為推動近零碳建築政策並強化不動產交易資訊透明，內政部修正成屋買賣新制今天上路，未來不動產業者交易成屋時，須揭露建物太陽光電發電設備設置及建築能效標示資訊，同時將整合不動產交易實價查詢服務網，民眾查詢不動產成交價格時，也能掌握建築物節能表現。

內政部公告的修正「成屋買賣定型化契約應記載事項」及「不動產說明書應記載事項」今天正式上路。

請繼續往下閱讀...

在成屋買賣定型化契約部分，本次修正附件「建物現況確認書」，新增揭露資訊，包括：一、建物是否設置太陽光電發電設備（設置依據、位置及管理維護情形）。二、配合「建築物混凝土結構設計規範」修正，增列「硬固混凝土中最大水溶性氯離子含量」檢測標準與容許值說明。三、社區是否設有「用戶加壓受水設備」及其管理維護責任，以避免日後管理爭議。

內政部指出，「不動產說明書」由不動產經紀人員接受屋主委託銷售後調查製作，除不動產產權、周邊環境、建物現況、瑕疵及交易條件等內容外，新增揭露建物是否取得建築能效標示，以及是否設置太陽光電發電設備等資訊，都須在交易過程中詳實向買方說明。

內政部表示，房屋交易金額高，交易資訊是否充分揭露，攸關消費者權益，新制上路後，企業經營者應使用新版成屋買賣定型化契約；不動產經紀業者受託銷售不動產時，也應依規定製作新版不動產說明書並向買方說明。

內政部提到，若民眾發現業者未依規定辦理，可向買賣標的所在地縣市政府反映或檢舉。如需進一步瞭解相關規定及內容，可至財團法人台灣建築中心「建築能效標示案件查詢網站」，及內政部地政司「不動產交易專區」查詢，或撥打1996內政服務熱線洽詢。

內政部說明，新制上路後，企業經營者應使用新版成屋買賣定型化契約；不動產經紀業者受託銷售不動產時，也應依規定製作新版不動產說明書並向買方說明。（內政部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法