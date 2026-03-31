投入歷史補課潮還不夠 31民團籲拒絕「獨裁者紀念堂」

519行動組合今召開「從補課到行動，台灣不需要獨裁者紀念堂召集令發布記者會」，呼籲民眾出席活動。（記者塗建榮攝）

改編自白色恐怖時期林家血案的爭議電影《世紀血案》，掀起大眾紛紛「歷史補課」，台北101董事長賈永婕也投入其中，風潮方興未艾。為此，519行動組合及30個民間團體今（31）共同發起「台灣不需要獨裁者紀念堂」行前記者會，號召民眾於4月5日站出來，身體力行拒絕「獨裁者紀念堂」、推動中正紀念堂轉型，呼籲各界正視威權歷史，深化台灣的民主價值。

濟南長老教會牧師黃春生表示，曾有德國主教訪台指名參觀中正紀念堂，看到巨大銅像後「非常訝異怎麼會有全世界最大的獨裁者銅像，還矗立在一個民主國家的首都？」他直言，德國與義大利皆未為希特勒或墨索里尼設立紀念堂，「紀念堂是用來紀念自由與人權，不是用來紀念壓迫與恐懼」，台灣需要的是「民主紀念館、自由博物館」。

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世代共好理事長張育萌則提到，促轉會期間校園曾透過民主審議移除威權象徵，政大與東吳皆已完成銅像撤除，但「中正紀念堂的存在，是對轉型正義最大的諷刺」。他並批評，國民黨刪減相關預算、杯葛展覽，「證明目前國會最大在野黨也是轉型正義最大的阻撓者」；左轉有書負責人張慧如引用尼采提問「一個民族需要多少歷史才能健康地活著？」她強調白色恐怖並非過去式，「數萬人因思想不同遭監禁、槍決、失蹤」，拆除威權象徵「不是刪除歷史，而是拒絕用錯誤方式記住歷史」。

陳文成基金會執行長張龍僑則批評蔣介石「施行38年戒嚴統治，甚至親筆寫下『槍決可也』」，直言「不值得紀念」，主張應關閉堂體、移除儀隊，推動轉型「不是去蔣化，而是正常化」；桃園講台成員郭芯茤指出，慈湖與大溪仍維持儀隊交接等威權儀式，「對人權侵害卻絕口不提」，顯示轉型仍未完成。歷史小旅行導覽員楊智傑則說，台灣民主表現名列亞洲前段，「卻以帝王陵寢規格紀念獨裁者」，形成強烈矛盾。

主辦單位強調，拆除威權象徵與空間轉型並非抹去歷史，而是重建正確記憶，呼籲民眾於4月5日站出來，「向世界發聲，台灣追求的是自由民主」。

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