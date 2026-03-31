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    首頁 > 政治

    國民黨議員為市有地占用戶「下跪」陳其邁 康裕成：議員別這樣

    2026/03/31 17:01 記者王榮祥／高雄報導
    國民黨高市議員陳麗娜今質詢時，突然向市長陳其邁下跪哭訴。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市議員陳麗娜今質詢時，突然向市長陳其邁下跪哭訴。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市議員陳麗娜今質詢時，痛訴市府處理仁武區違建案毫無緩衝，先哽咽後突跑到市長陳其邁前「下跪哭訴」！議長康裕成緊急敲槌休息，籲請議員別這樣，陳其邁則提到有占用戶透過議員施壓市府好幾次，強調依法行政維護公益，請不要違法關說。

    高雄仁武區緊鄰澄清湖的慈惠段935地號8筆市有地遭違章建築長期占用，工務局3月16日起強制拆除，部分住戶抱怨市府只給2個月時間搬離；今天市府再度出動機具拆除，一名男子疑因不滿住家將被拆，當場全身潑滿汽油，現場人員評估後暫緩拆除。

    陳麗娜下午質詢時提及這事件，並表示有住戶也來到議場、說要下跪陳情，但「要跪也是我跪」，她透露自從協助調解這事後深感無力，政府不聽住民的話，也不把民代看在眼裡，無法理解市府為何這麼急著拆屋？再給住戶一些時間不行嗎？後續會盯著市府如何使用土地？

    陳其邁答詢，占用戶中有居住需求的，市府均已協助短期安置，但其中有建商蓋招待所，在裡面打麻將、喝紅酒、停超跑、蓋鴿舍，有錢還佔著市有地，高市府對此情況嚴正拒絕，必須維護公共利益。

    陳麗娜不認同陳其邁說法，突然走到官員席前，先是與陳其邁辯論，接著突然下跪哭訴！讓全場官員傻眼，陳其邁也相當無奈，請議員不要違法關說；議長康裕成見狀則立刻敲槌休息，並籲請議員別這樣子，陳麗娜跪了20秒後才起身，隨即離開議事廳。

    國民黨議員吳利成接續質詢時再問及此事、力挺陳麗娜；陳其邁則透露，個別有需求可以暫緩，但有占用戶透過議員施壓市府好幾次，讓承辦人員壓力很大，這不能接受。（17:17更新）

    陳麗娜向陳其邁下跪，官員們頗感驚嚇。（記者王榮祥攝）

    陳麗娜向陳其邁下跪，官員們頗感驚嚇。（記者王榮祥攝）

    陳麗娜質詢仁武區占用市有地案，不滿市府對弱勢戶沒有緩衝期、說拆就拆。（記者王榮祥翻攝）

    陳麗娜質詢仁武區占用市有地案，不滿市府對弱勢戶沒有緩衝期、說拆就拆。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員陳麗娜關切仁武違建案，今在議會向市長陳其邁下跪，圖為陳麗娜在違建拆除現場。（讀者提供）

    高市議員陳麗娜關切仁武違建案，今在議會向市長陳其邁下跪，圖為陳麗娜在違建拆除現場。（讀者提供）

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