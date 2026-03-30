鄭習會4月登場 陳冠廷：不能以犧牲國防與主權為前提

民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

中國共產黨今天宣布，中國領導人習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日赴中訪問。民進黨立委陳冠廷表示，台灣對兩岸交流的態度始終一致，任何形式的互動均應以維護國防安全為底線，以捍衛台灣主權為前提，且必須在對等尊嚴的基礎上進行。

中國國台辦主任宋濤今日表示，鄭麗文就任以來，多次表達希望來中國訪問的意願。為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，「中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」。

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陳冠廷表示，「我們的立場非常堅定，任何兩岸之間的交流與對話，都不能以犧牲國防為前提，不能以犧牲台灣主權為前提，更不能在任何不對等的狀況下進行」。他表示，國民黨黨主席赴中國與中共領導人會晤後，雙方討論的內容，各界將密切關注。

陳冠廷指出，當前正值國際局勢高度變動之際，印太區域安全環境持續演變，台灣強化自我防衛能力的急迫性不言而喻。台灣的和平從來都是建立在堅實的國防實力之上，唯有具備充分的自我防衛能力，才能確保台海的穩定，也才能讓任何形式的兩岸對話具備真正對等的基礎。

陳冠廷也提到，1.25兆元國防特別條例目前正處於立法院朝野協商階段，攸關台灣未來8年防衛戰力的建構，包括不對稱作戰能力的提升與非紅供應鏈的打造，都是台灣安全不可或缺的一環，呼籲各界共同正視台灣的國防需求，讓相關立法程序順利推進，以實際行動展現台灣守護自身安全的決心。

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