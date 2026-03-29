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    首頁 > 政治

    蔡英文自嘲「現在字很醜」 幽默勉勵學童練書法強健人格

    2026/03/29 13:14 記者張軒哲／台中報導
    前總統蔡英文（右二）推薦民進黨台中市長參選人何欣純（左二）。（記者張軒哲攝）

    前總統蔡英文（右二）推薦民進黨台中市長參選人何欣純（左二）。（記者張軒哲攝）

    前總統蔡英文卸任後，仍舊關心台灣地方產業，她今日上午先至鰲峰山健行再參拜紫雲巖觀音佛祖，隨後至三清總道院舉辦的全國書法比賽致詞表示，「童年也學過書法，參加過比賽也得獎，但現在的字寫得很醜」，台下民眾學童會心一笑。

    蔡英文昨晚下榻梧棲文化出張所日式民宿，今早現身清水區鰲峰山公園，蔡其昌、何欣純與市議員楊典忠、王立任及議員參選人詹智翔、陳映辰、陳怡潔等 人也陪同。蔡英文戴著登山帽、持登山杖到場，還幽默笑稱，蔡其昌、何欣純等人的服裝都不符合登山配備。一行人隨後至鰲峰玉帶橋、觀景平台俯瞰清水平原景色，再下山至紫雲巖參拜。

    蔡英文在三清總道院說，來向神明請安，也祈求台灣可以更好、更平安。但是最高興的一件事情，就是在現場看到這麼多小朋友在參加書法比賽，現在大家多數都用電腦在寫文章，書法變成了一種非常重要的文化傳承。所以也希望大家在比賽之外，能夠持續練習書法，這對於人格教育，以及未來許多發展上，都會有很大的幫助。

    前總統蔡英文參訪三清總道院，與仙女舞者合影。（記者張軒哲攝）

    前總統蔡英文參訪三清總道院，與仙女舞者合影。（記者張軒哲攝）

    前總統蔡英文（中）在清水鰲峰山健行。（記者張軒哲攝）

    前總統蔡英文（中）在清水鰲峰山健行。（記者張軒哲攝）

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