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    大進滿8號疑售油被中國扣船 海巡署公布航跡圖、未來恐面臨我國法律追訴

    2026/03/28 15:20 記者劉禹慶／澎湖報導
    台灣現行油價亞洲最低，漁船還有補助用油。（記者劉禹慶攝）

    台灣現行油價亞洲最低，漁船還有補助用油。（記者劉禹慶攝）

    澎湖「大進滿8號」漁船，傳出疑似非法售油遭中國海警船查扣一事，雖然船東們三緘其口，並未對外公開尋求協助。但海巡署今（28）日對外公布航跡圖，同時律師桂祥晟表示，未來除了中國法律問題外，回國還要面臨台灣法律追訴。

    海巡署指出，「大進滿8號」漁船於3月23日12時3分自馬公漁港報關，船上計有7名船員（3台籍、4印尼籍）。該船出港後旋即關閉AIS，同月25日2時，往澎湖西北方50浬（海峽中線以西13浬）海域開啟AIS，並持續向中國廈門方向航行，船上AIS保持開啟狀態，停泊於廈門灣漳州港。

    律師桂祥晟表示，在海上非法駁油，觸犯《海洋污染防治法》第39條第1項第1款「非法輸送油罪」，依法處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科3000萬元以上、1億元以下罰金。賣油地點如是《國家安全法》第6條第1項所公告或《領海及鄰接區法》規定禁止、限制海域，依法處6月以下有期徒刑。行政罰則部分，依據石油管理法第17條第1項與第40條第1項第2款，處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

    台灣現行漁民補助油價每公升19.344元。中國3月份柴油價格，每公升為8.24元人民幣，以最新匯率4.64，每公升台幣38.23元，差價驚人。根據了解，大進滿8號陳姓船長、陳姓、郭姓、印尼籍漁工4名，3月24日早上由竹灣漁港出海前往馬公加油加38000公升油（190粒），花費70餘萬元。

    海巡署公布，大進滿8號漁船航跡圖。（記者劉禹慶翻攝）

    海巡署公布，大進滿8號漁船航跡圖。（記者劉禹慶翻攝）

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