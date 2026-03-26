不只柯文哲！綠營：民眾黨「犯罪地圖」遍布全台 應找回良心

民進黨新聞部副主任黃子一整理出民眾黨「犯罪地圖」，18人名單遍布全台多個縣市。（圖擷自黃子一臉書）

台北地院審理京華城案等案，民眾黨前主席柯文哲遭判17年徒刑，褫奪公權6年。對此，民進黨新聞部副主任黃子一整理出民眾黨「犯罪地圖」，18人名單遍布全台多個縣市，並呼籲「政治不難，找回良心而已。」

北院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4案，今天一審宣判，柯文哲貪污罪判刑13年，公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月，挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月，應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。

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民眾黨司法風暴延燒，黃子一在臉書撰文分享，貼心幫民眾黨統整了需要找回良心的人，並整理成地圖，「政治不難，找回良心而已」。

黃子一盤點，首位是民眾黨創黨黨主席柯文哲，共合併刑期17年，褫奪公權6年；新竹市長高虹安被依「貪污治罪條例」利用職務詐欺財物罪、偽造文書等罪起訴，二審遭判使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月；民眾黨籍金門縣長陳福海，於議員任內在議長選舉收受賄賂，被判處有期徒刑10個月、褫奪公權1年。

​黃子一續指，民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇，涉收受共產黨資助，違反「反滲透法」判處2年8月徒刑；曾列民眾黨不分區立委名單徐春鶯，涉反滲透法遭起訴；民眾黨前社會力主任陳亞麟，涉「貪污治罪條例」，判處8年有期徒刑、褫奪公權5年。

此外，柯文哲時期台北市勞動局長陳信瑜，被依「貪污治罪條例」及「刑法」洩密等罪起訴；民眾黨籍苗栗市民代表楊喬安，違反「政府採購法」，有期徒刑3個月；民眾黨曾提名參選新北市議員林致兵，有酒駕、欠薪跑路等事件（後續退黨）；民眾黨提名參選桃園市議員陳品杰酒駕（後續退黨）。

​黃子一指出，民眾黨前組織部主任宋雲飛涉詐欺，判拘役20日；民眾黨雲林縣黨部西螺區副主任李凱信聚眾賭博，處有期徒刑4個月；民眾黨雲林縣議員陳乙辰，涉恐嚇危害安全罪，判刑3個月；嘉義柯友會會長王冠鈞，涉妨害自由罪，判刑6個月；民眾黨雲林縣北港區主任李順晟，傷害罪，判刑5個月。

花蓮縣議員傅國淵，傷害罪，判拘役55日；民眾黨台南黨部執行長洪梓傑，傷害罪，判刑20天；民眾黨台南市青年部總召尤信元，開設應召站，遭台中市地方法院依妨害風化案判刑4個月。

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