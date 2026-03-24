謝國樑宣布設籍3年滿65歲三節6500元 童子瑋：歡迎跟進政見

爭取連任的基隆市長謝國樑今天（24日）宣布，設籍基隆滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金，明年起，符合上述條件者，三節都發6500元。（記者俞肇福攝）

隨著2026九合一選舉逐漸白熱化，老人福利政策儼然成為民進黨與國民黨的基隆市長選舉新戰場。爭取連任的基隆市長謝國樑今天（24日）宣布執行「基隆長樂65專案」，設籍基隆滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金。至於三節禮金，明年起從3000元加碼到6500元，並放寬領取資格，讓更多長者受惠。對此，民進黨基隆市長參選人童子瑋則表示，歡迎謝國樑市長繼續跟進政見。

民進黨徵召基隆市議長童子瑋參選市長，挑戰爭取連任的謝國樑。童子瑋今年初提出重陽敬老金和春節、端午、中秋三節慰問金加倍發政見，謝國樑當時回應會研擬最能精準照顧長者方案，終於千呼萬喚始出來，在今天市務會議結束後對外宣布。

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謝國樑強調，基市府在完整評估財源、財政負擔與預算結構之後，決定大幅提升基隆市長輩的福利待遇，落實「照顧長輩，義不容辭」的施政理念，讓基隆成為令長輩安心、有尊嚴、有依靠的溫暖城市。凡設籍基隆市滿3年、65歲（原住民55歲）以上的長輩，今年可領到6500元的長樂65敬老禮金，明年則規劃延續於三節發放敬老禮金，每節6500元。

基隆市政府為讓市民共享財政穩定後的施政成果，規劃於今年中秋節率先實施「長樂65專案」，市府將透過追加預算辦理，預計投入約5.46億元經費，針對基隆長者普發6500元敬老禮金，凡設籍基隆市滿3年、65歲（原住民55歲）以上的長輩，今年中秋節前皆可領到6500元的敬老禮金。

明年起，也規劃延續發放敬老禮金，如果原本就依「基隆市發放敬老三節慰問金自治條例」有領取3節慰問金的長輩，在原領的3000元外，每節再補足3500元差額，使每節總額達到6500元。另外，設籍基隆滿3年且年滿65歲之長輩，且原未領三節慰問金者，明年年則皆可領取三節敬老禮金每節6500元，本專案預計受惠人數約8.7萬人。

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