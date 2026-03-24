童子瑋YT頻道開「基隆童學會」 首集邀林右昌傳授市政小撇步

民進黨基隆市長參選人童子瑋（圖左）今天（24日）宣布YouTube官方頻道開設「基隆童學會」節目，首集邀請前基隆市長林右昌（圖右）開講。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（24日）宣布YouTube官方頻道開設「基隆童學會」節目，規劃邀請各領域的專家以及知名人士，由童子瑋親自上陣，透過趣味的互動與議題，學習不同領域的所見所聞，以利未來規劃市政願景，首集節目就邀請錄影當天生日的林右昌前市長，兩人大聊星座特質，林右昌也傳授「市政小撇步」給童子瑋。

童子瑋表示，因為自己才39歲，對於許多領域仍有好奇心，也相信多方涉獵、增廣見聞，對未來市政願景的發想會更有幫助，他相信持續學習，是帶動創意的第一步。因此，他特別跟幕僚說，節目不需要展示他樣樣精通，而是希望藉著這個機會，跟各方專業人士透過對談學習，所以才叫做「基隆童學會」。

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首集「基隆童學會」就邀請到林右昌前市長，兩人錄影當天剛好是林右昌生日（3月10日），雙方在節目上分析兩人的星盤，從太陽、月亮到上升星座，比較不同的「市長性格」。林右昌在節目上，說明過去自己緊盯團隊的小妙招，提醒童子瑋未來如何把市政團隊的螺絲拴緊，更許下生日願望，盼讓童子瑋有機會帶領基隆繼續往前衝。

童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎表示，「基隆童學會」未來採不定時方式推出企劃，節目規劃由童子瑋參選人親自上陣，邀請社會各界的專業人士分享所見所聞，透過輕鬆的開槓氛圍以及創意互動，一方面讓市長參選人更懂百工百業的領域知識，也期待以創意激盪出市政火花。

民進黨基隆市長參選人童子瑋（圖左）今天（24日）宣布YouTube官方頻道開設「基隆童學會」節目，首集邀請前基隆市長林右昌（圖右）開講。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

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