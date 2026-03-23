陳佩琪會去日本嗎？北市聯醫班表曝光洩端倪 又冒出新疑點

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

京華城案將於26日進行一審宣判，前民眾黨主席柯文哲先前卻想以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，申請24日解除境管赴日，台北地院已於17日駁回。明天就是柯家本來打算解禁去東京的日子，大家都好奇柯文哲確定不能去之後，妻子陳佩琪是否會自行赴日？網紅「四叉貓」貼出陳佩琪在北市聯醫的班表，表示陳佩琪應該會去日本，但該班表竟又意外揭露陳佩琪的另一個「疑點」！

四叉貓今天（23日）下午在社群PO出台北市立聯合醫院的班表，可以看到週三（25日）本來應該是陳佩琪值班看診，但當天她請假，請了其他醫師代班，「有人問陳佩琪明天是否會飛日本，根據陳佩琪的班表，她後天上午請假，看起來是飛日本來不及回來上班了。」

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但啟人疑竇的是，陳佩琪明明在前年9月就宣布正式從北市聯醫「提早退休」，去年她還曾發文「裝窮」，一邊喊冤稱丈夫不可能貪汙，一邊委屈說柯家因為丈夫的官司負債幾千萬、賠掉多年退休金，「希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計」。因此這份班表曝光後，網友討論的焦點不是陳佩琪會不會自己去日本，而是「她不是退休了嗎？」、「不是辭職了？」、「不是退休了？還是領退休金又回去上班？領兩邊的錢？」、「她還在上班喔？」

對此，四叉貓吐槽：「陳佩琪一直在北市立聯合醫院的和平婦幼院區的小兒科上班，她發文裝窮說自己失業，你們怎麼這麼傻就相信了呢？」事實上，今年初就有媒體捕捉到陳佩琪在下班後等車的照片，顯示她並非無業狀態。

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