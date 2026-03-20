漏網鏡頭》嗆賴罵得兇、貼傅彎得深 李貞秀90度彎腰現形記

李貞秀面對傅崐萁笑容可掬，與平日嗆辣的作風形成鮮明對比。（記者陳逸寬攝）

李貞秀今（20日）出席立法院院會，台上發言火力全開，猛批賴政府「追殺陸配」，語氣嗆辣；面對民進黨立委圍攻「雙重國籍」爭議，更是比出「倒讚」回擊，態度相當強硬。不過一下台，身段立刻轉彎，見到傅崐萁便拱手作揖、面帶笑容鞠躬致意，以「職場新人」之姿，主動向國民黨立委鄭正鈐、馬文君等人逐一致意，甚至對仍坐於座位上的馬文君90度彎腰寒暄，前後反差之大，宛如川劇變臉。

院會攻防同樣火藥味十足，民眾黨團對內政委員會召委李柏毅及內政部長劉世芳提出譴責案；民進黨團則反擊，質疑李貞秀具雙重國籍，要求解職。綠白立委當場舉牌互嗆，言語衝突一觸即發。混亂之中，李貞秀見陳玉珍上前聲援，立刻迎上前給予擁抱，轉身又與在旁幫腔的高金素梅討拍取暖，穿梭藍白之間游刃有餘，新人姿態卻手法老練。

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最終，該譴責案在藍白人數優勢下強勢過關，逕付二讀交付協商，議場攻防暫告一段落。

李貞秀90度彎腰，向坐於座位上的馬文君寒暄。（記者陳逸寬攝）

李貞秀今（20日）出席立法院院會，台上發言火力全開，直指賴政府「追殺陸配」。（記者陳逸寬攝）

面對民進黨立委圍攻「雙重國籍」爭議，李貞秀當場比出「倒讚」回擊，態度強硬。（記者陳逸寬攝）

面對民進黨立委圍攻「雙重國籍」爭議，李貞秀（左上）當場比出「倒讚」回擊，態度強硬。（記者陳逸寬攝）

李貞秀見到傅崐萁拱手作揖、面帶笑容鞠躬致意，台上台下反差強烈，宛如川劇變臉。（記者陳逸寬攝）

李貞秀以「職場新人」之姿，逐一向國民黨立委致意，態度謙和有禮。（記者陳逸寬攝）

綠白立委在議場舉牌互嗆，李貞秀見陳玉珍上前聲援，立刻迎上前給予擁抱。（記者陳逸寬攝）

陳玉珍（左1）幫腔李貞秀（左2），與民進黨立委當場火力全開互罵。（記者陳逸寬攝）

綠白立委混戰期間，李貞秀走向高金素梅（右3）討拍尋求支持。（記者陳逸寬攝）

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