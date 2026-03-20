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    首頁 > 政治

    談訪美行 陳其邁深刻理解「電力就是算力、算力就是國力」

    2026/03/20 12:54 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（中）結束訪美行返抵高雄，特別提到「電力就是算力，算力就是國力」。（記者李惠洲攝）

    陳其邁（中）結束訪美行返抵高雄，特別提到「電力就是算力，算力就是國力」。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁結束美國參訪行程，今（20）日凌晨返抵台灣，他上午受訪時，特別強調發展主權AI時，此行他深刻理解「電力就是算力，算力就是國力」，這方面台灣還有待努力。

    陳其邁說，高雄燈塔計畫是目前全球規模最大的生成式AI應用示範，很多歐美城市都開始在做，而且規模都不大。高雄這方面的資料最多，訓練的參數項目也最多。此次訪美，他也分享在發展生成式AI，所謂的主權AI平台的經驗，與NVIDIA（輝達）的高層就技術性部分，有非常多討論。

    他說，視覺語言模型用在城市治理，高雄是第一個，而且是規模最大，「我們走在前面，在模型訓練的時候，我們當然需要算力」，現在已經進入到推論時代，就是你把VLM的模型訓練完，建立高雄市的主權AI之後，包括很多的路口、淹水各種不同的情境，要做推論時，更需要算力。

    陳其邁強調，這一次他也深刻理解到「電力就是算力，算力就是國力」，台灣不管是電力也好、算力也好，我們都還有待努力，這個是在infrastructure （基礎設施）的層面。

    此外，陳其邁也提到在黃仁勳演講裡，聽到所謂的「養龍蝦」，過去從基礎到平台，再到軟體服務，現在進入代理AI的時代，基礎是變成AI工廠，就是AI Factory，中間是平台，上面現在是已經進入到 Agent as a Service。所謂的「養龍蝦」，你給它一個指令，它不僅能夠幫你分析、策略，還在網路上幫你執行，這個變化其實非常快。

    陳其邁說，此次訪美，在亞利桑那州與州政府、亞利桑那大學共同建立矽光子的產學合作，這對於後摩爾時代、未來整個半導體產業發展非常重要，希望能把高雄、亞利桑那州、日本熊本，在整個半導體供應鏈建立一個非常完整戰略合作夥伴關係。

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