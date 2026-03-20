盧秀燕華府會國務院、戰爭部高級官員 喊軍購如「買保險」須盡早

盧秀燕訪美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯。（圖：市府提供）

台中市長盧秀燕拜訪美國在台協會（AIT）華盛頓總部，除與AIT執行理事藍鶯見面外，今進一步曝光她另會晤美國國務院及戰爭部高級官員，談論各界關注的軍購議題，盧秀燕說，「台灣極度需要美國這樣的堅實盟友」，軍購如同「買保險」，在國家經濟能力許可的範圍內，「必須盡早落地並採購最精良、最有效的裝備」，以確保國防自衛能力。

台灣對美軍購預算卡關立法院，引發美方高度關切，國民黨版雖傳出多種採購金額版本，最後僅拍板「3800億+N」，盧秀燕不只一次傳出不挺黨中央版本，國民黨主席鄭麗文拋出赴中促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，盧秀燕訪美行前更特意釋出化解「疑美論」任務，外界熱議國民黨內出現親美、親中路線之爭。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕17日跨進華盛頓「深水區」，除表定拜會美國眾議院議員外，她拜訪AIT華盛頓總部未公開行程除會藍鶯外，外界更關切她還見了誰，日前她僅透露「也有遇到政府界的朋友」，但須看雙方默契再決定是否公布內容。

今她會見的「政府界朋友」曝光，她在藍鶯陪同下，先後會晤美國國務院及戰爭部高級官員，針對台美區域安全、更對國防預算等議題進行「深入實質交流」。

盧秀燕說，美國長達80年來對台灣在軍事協防與外交上的支持，面對鄰近強權持續威脅，「台灣極度需要美國這樣的堅實盟友」，隨著烏克蘭與中東地區戰事頻傳，維持太平洋地區的穩定與和平尤為關鍵。

盧秀燕強調，軍購就如同「買保險」，在國家經濟能力許可的範圍內，「必須盡早落地並採購最精良、最有效的裝備，以確保國防自衛能力」；對於整體國防預算規劃內容，盧秀燕也與美方進行探討與了解，強調國防安全是跨黨派的共識，但須向美方了解明確的戰略建議與數據，並將國內真實的聲音傳達給美方。

盧秀燕也引述近期一份媒體民調，高達77%台灣民眾支持持續強化台美關係，向美方展現台灣民眾的共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法