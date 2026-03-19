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    首頁 > 政治

    綠鎖定黃世杰選桃園、鄭朝方戰竹縣 選對會最快3/23掀牌

    2026/03/19 14:48 記者陳政宇／台北報導
    法務部政務次長黃世杰、竹北市長鄭朝方。（組合圖，本報資料照）

    法務部政務次長黃世杰、竹北市長鄭朝方。（組合圖，本報資料照）

    民進黨布局年底百里侯爭霸戰，選對會定於下週一（23 日）討論後續作業。據指出，黨內鎖定徵召法務部政務次長黃世杰參選桃園市長、竹北市長鄭朝方參選新竹縣長；若選對會達成決議，最快將送交25日中執會通過並舉行提名記者會。

    民進黨於農曆年前完成15個縣市首長提名後，持續排兵布陣。選對會預定於23日下午召開會議，可望將桃園市與新竹縣長提名列入議程，鎖定人選分別為黃世杰與鄭朝方。

    據悉，若會中順利拍板人選，將提報25日中執會通過提名程序，當天循例由黨主席賴清德召開記者會公布；至於近日備受關注的澎湖縣，預料此次不會納入討論。

    針對提名節奏，有黨內人士評估，黃世杰為避免在立法院備詢時成為砲火焦點，須先處理現職交接工作，原先預估4月為較合適的提名時機。在新竹縣方面，由於國民黨初選結果預計於本月底揭曉，綠營原傾向觀察對手動態後再攤牌，最終仍須視選對會的討論結果而定。

    此外，當天選對會也預計處理縣市議員初選結果。黨內人士說明，許多地方議員初選已完成，選對會需盡快確認名單，確保各縣市完成整體選戰布局。

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