外交部反制矮化將「韓國」改稱「南韓」 林佳龍：一定會有效果

外交部長林佳龍19日出席立法院外交及國防委員會報告業務概況，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。我國外交部昨日祭出反制措施，將依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。外交部長林佳龍今（19）日受訪表示，相信此反制措施一定會有一些效果，盼南韓政府從善如流，希望有雙方都能接受的結果；他也認為，不用擔心此措施影響南韓人赴台旅遊意願。

林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，南韓外交部已經對外表達，他們會正視此問題，也會展開諮商，我方也正等待韓方回覆，會持續交涉中。

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林佳龍說，我們也給對方時間，其實台韓關係是良好的，不管是在產業、觀光、文化等各方面交流，希望南韓政府能正視台灣民意與政府的交涉，秉持對等與尊嚴，促進台韓友好關係發展。

林佳龍說明，現在外僑居留證上的更改是經過跨部會討論，希望對方在3月31日前有具體回應，若無回應，則會涉及到我國入國電子登錄表的規定，我國都已做好準備，並已將此方案告訴南韓。

林佳龍指出，此事涉及雙邊簽訂的協議，南韓政府去年2月推出電子入境卡後，原訂於去年2月1日取消紙本入境卡，而我方交涉有引起對方注意，韓方有表達一定善意，先維持紙本入境卡使用，希望有雙方都能接受的結果。

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