李中岑、蔡宗豪聯袂登記 以1加1大於2迎戰議員選舉

南市議員李中岑（前左1）與蔡宗豪（前右1）聯袂前往國民黨南市黨部完成黨內登記，正式宣布投入下一屆市議員選舉。（李宗豪提供）

國民黨台南市議員李中岑與蔡宗豪今天聯袂前往國民黨南市黨部完成黨內登記，宣布投入下一屆市議員選舉，兩人強調以「1+1大於2」的合作模式，喊出「擴大服務，台南真好」的共同口號，誓言要以加倍的戰力守護台南市民權益。

李、蔡兩人在支持者的陪同下完成登記，現場展示的手舉牌「實力最豪、加倍戰力、實力派監督」以及「服務真岑、服務百分百」等。他們強調，登記行動不僅標誌著兩位議員對台南這片土地的努力的決心，更展現跨世代攜手合作、共創台南美好未來的願景。

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李中岑表示，「岑心為民」是從政以來始終如一的初衷，服務沒有終點，在與市民並肩作戰的過程中，深知市民需要的除了問題被解決，更需要一個全方位的守護網絡，希望結合自己的服務經驗與蔡宗豪的青年衝勁，讓經驗與活力互補，為台南的未來創造更多美好的可能。

蔡宗豪表示，將以「宗於所託」作為對市民的鄭重承諾，將秉持「使命必達」的精神，在議會發揮加倍的戰力，捍衛市民應有的權利。

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