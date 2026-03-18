輸1票就沒收程序委員會表決 翁曉玲辯稱：我不是違反民主原則

國民黨立委翁曉玲（右）17日中午主持立法院程序委員會，由於國民黨立委葛如鈞未出席，導致藍白立委人數比民進黨少，她竟沒收表決裁示直接送院會處理，引發民進黨立委、要求表決，雙方當場爆發爭執。（資料照，記者劉信德攝）

立法院程序委員會昨天（17日）因國民黨立委葛如鈞缺席以至於藍委居少數，會議主席翁曉玲未進行表決，直接裁示議程草案提報院會處理並宣布散會，引發民進黨立委批評不尊重民主。翁曉玲今受訪表示，她是參考民進黨立委過去的「先例」，她並不是違反民主原則，「如果他們（指民進黨立委）要批評她違反民主，應該先檢討自家委員」。

翁曉玲表示，昨天的在程序委員會對於議事議程草案的處理方式完全是「合法合規」，強調這是有先例的。她主要是參考過去民進黨委員的處理方式，從陳其邁、吳秉叡、段其康到沈發惠，都有這樣的處理方式，「所以我昨天的這樣的一個處理方式，並不是說是什麼違反民主原則」。

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翁曉玲說，更何況這個議事議程草案之後還要再送到週五的院會去進行表決 ，所以「民進黨是想太多了」，如果他們要說她是違反民主，那他們也應該要先去批評自己之前的黨內委員的做法。

媒體追問，是否因為人數不足才做出這樣的決定？翁曉玲說，這也不見得是因為人數不足的關係。其實在議事程序本來就是有不同的做法，所以它就是一種處理的方式，也沒有什麼對錯。

媒體追問，是否當場才發現葛如鈞沒來未先告知？翁曉玲說，每個委員都有請假的權利，更何況是如果有其他更重要的行程，她認為程序委員會的每個委員 都善盡其責。

她強調，這就是一般議事的程序，有不同的處理方式，她不過就是比照之前民進黨委員的做法，採取的就是在議事議程草案朝野雙方沒有辦法達成共識的時候，可以直接進送院會來加以處理。

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