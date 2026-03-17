外交部2刊物年燒4千萬喊卡！ 邱志偉：國際行銷應多元作戰

民進黨立委邱志偉。（資料照）

外交部考量國際文宣效益不佳，傳將停止發行「Taiwan Review」（台灣評論）與「Taiwan Today」（今日台灣）電子報。對此，民進黨立委邱志偉今（17日）指出，2項刊物每年合計支出約4000萬元，建議外交部應多元作戰，將人力與資源做更有效益的分配，並和各單位充分合作，讓我國的國際行銷效益更好。

本報先前報導，外交部國傳司將全面停止發行對外宣傳刊物「Taiwan Review」與「Taiwan Today」電子報，並同步裁撤整個編譯科室，25名員工面臨資遣。外交部昨日證實，「Taiwan Review」將於完成今年3/4月刊期後永久停刊，「Taiwan Today」網站將持續運作至今年12月31日止，「台灣光華雜誌」（Taiwan Panorama）也將逐漸轉型為全數位化刊物。

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邱志偉今受訪說明，據他了解，「今日台灣」編制約15人，每年人事經費近1800萬元、業務費約900萬元；「台灣評論」編制約10人，每年人事經費近900萬元、業務費約400萬元。2項刊物每年合計支出約4000萬元，其中人事費達2700萬元，占比67.5%。但實際上部分語版2025年全年瀏覽量甚至不到10萬，使用效益有待商榷。

邱志偉評估，就目前我國和中國在外交戰場上，每一分資源都應該謹慎評估效益，特別是這次中國兩會後，看到中國在外交支出增加9.3%，但台灣的外交經費卻在藍白刪減之下，造成經費運用上更加緊迫。

據此，邱志偉建議，外交宣傳應該多元作戰，目前中央社、中央廣播電臺、TaiwanPlus等平台均有不錯的宣傳效益，外交部應該將人力與資源做更有效益的分配，並和各單位充分合作，讓我國的國際行銷效益更好。

邱志偉並提醒，目前台灣正積極布局投資美國、歐洲市場，這次外交部若要檢討人力配置，應該協助讓具備外語專才的人轉往更適合台灣走向國際的單位，務必保障外交同仁們的權益。他長期關注出版業的發展狀況，若相關刊物發行使用效益有限，應該重新檢討如何以更多元的方式，發行能夠符合市場需求與國際傳播的刊物。

外交部將停止發行對外宣傳刊物「Taiwan Review」（台灣評論）。（圖擷取自Taiwan Review官網）

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