邀外賓參訪國家兒童未來館願景館 蘇巧慧：持續緊盯建置進度

新北市長參選人蘇巧慧十六日邀請國際遊戲協會主席羅賓．蒙羅．米勒、超越遊戲協會理事長李玉華參訪願景館。（蘇巧慧辦公室提供）

中央擇定在新北市板橋車站旁建置「國家兒童未來館」，館址現有願景館開放大眾參觀、了解未來館。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧16日邀請國際遊戲協會主席羅賓．蒙羅．米勒（Robyn Monro Miller）、超越遊戲協會理事長李玉華參訪願景館，她說，國家兒童未來館今年2月剛通過都市設計審議，她會持續緊盯計劃進程，盼未來館盡快開工，讓該館不僅成為新北和台灣的新地標，也提供大小朋友一個盡情遊戲的好去處。

蘇巧慧表示，她與黨籍立委張宏陸積極追蹤未來館進度，該館接下來即將進入招標階段，落成後，將成為全國第一座專屬兒童的國家級文化場館，願景館的呈現，讓這個夢想的輪廓更加清晰；她，建議未來館的室內空間陳設應納入「95公分的視角」概念，從孩子角度出發，讓未來館真正成為以孩子為核心、以遊戲為本質的兒童文化場域。

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蘇巧慧指出，她希望讓新北成為一座陪伴孩子長大的「兒童友善」城市，立委任期內為40多間學校爭取200多項軟硬體建設改善，同時成功爭取國中小班班有冷氣，更結合她經營多年的podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」舉辦系列親子活動，希望強化學習環境品質與活動空間。

米勒表示，她肯定場館的規劃以遊戲及兒童共同決策為核心，孩子可以從遊戲中學習民主精神，透過共同訂定遊戲規則，也能藉此練習互相尊重、學習解決衝突。

李玉華說，她期待國家兒童未來館的落成，盼它成為一個全齡共享的場域，讓不同年齡層的孩子，甚至家長、長輩、社區鄰里，都能在友善空間中互動，讓遊戲成為連結世代的共同語言。

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