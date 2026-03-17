卓榮泰自掏腰包赴日看WBC 徐巧芯：改口稱自費是因廣宣破壞與日承諾

行政院長卓榮泰。（資料照）

行政院長卓榮泰赴日看球爭議持續延燒。國民黨立委徐巧芯今爆料，其實卓榮泰赴日行程早在「去年」就已計畫參訪世博會未成行，今年1月間又由謝系的行政院副秘書長阮昭雄親自交辦看WBC，最初規劃行政院要負責台灣媒體，國安單位負責規劃動線，運動部長李洋陪同，這明明就是行政院規劃的公務行程，為什麼卓說是私人自費？因為與日方交涉時，我方有具體承諾不會也不能有任何公開的政治活動，但是行政院卻又偷偷打點媒體與官員們置入「外交突破」這些評語，因為「廣宣」過了頭，所以卓榮泰改口。

徐巧芯表示，其實原本卓榮泰院長到東京看球，就是一個單純的公務行程幫中華隊加油，大家都樂見。但沒想到卓榮泰自己「弄巧成卓」，搞出一個「牛皮紙泰」，才讓事情繼續延燒。明明大家都留餘地了，只有卓榮泰自己還不肯下車。

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徐巧芯說，「今天就來給大家最新的重磅爆料」，此事內情還參雜民進黨內部派系搞事，一樁美事變成眾人撻伐引爆負面輿論。其實卓榮泰赴日行程早在「去年」就已經計畫，原本是希望參訪世博會，但因為日方諸多考量，最後由外交部長林佳龍成行，卓榮泰殘念。

徐巧芯說，但行政院並沒有放棄卓榮泰到日本這件事。今年一月間，又由「副秘書長阮昭雄」親自交辦，由世貿中心股份有限公司負責起草「專案」讓卓榮泰去看WBC。

徐巧芯指出，根據最初規劃，行政院要負責台灣媒體，國安單位負責規劃動線，運動部也被交辦任務，要安排部長李洋陪同、棒協、中職，都要偕同。而對外，要求台日交流協會要事先與日台交流協會溝通，下令駐日代表處要處理日本媒體相關規劃，派專人銜命與日本官房長官以及外務省溝通，還要報告賴清德總統，說服總統同意相關規劃。

徐巧芯說，看到這，明明就是行政院規劃，事涉跨部會的重大專案，當然就是「公務行程」，就只有卓榮泰，堅持要跟全國民眾的認知逆向行駛，說他是休假自費去看球，為什麼？因為與日方交涉時，我方的提案有具體承諾，最重要的就是，不會也不能有任何公開的政治活動。也就是如果有人吹噓外交突破，就違反原則了。但是行政院卻又偷偷規劃，打點媒體與官員們，置入「外交突破」這些評語，等到返國之後再「廣宣」。

徐巧芯表示，這就解釋了為什麼卓榮泰要在7號赴日之後9號改口自費，急忙匯錢，因為「廣宣」過了頭，打破了自己對日方的承諾。至於為什麼非要「廣宣」，那就更加耐人尋味了，照說外交國防是總統職權，怎麼會是行政院規劃後，再向賴總統報告？

徐巧芯表示，再爬梳一下相關人士，行政院副秘書長阮昭雄負責交辦，世貿中心董事長陳建仲負責規劃草案，都是謝系，動用人脈與日交涉就是前駐日代表謝長廷。最尷尬的是，第一個出來大內宣，導致破壞台日承諾的人，也就是宣了幾天還不下車的海委會主委管碧玲也是謝系。

徐巧芯說，卓榮泰不要想著每天怪別人，害你踏入死局的正是你自己人。

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