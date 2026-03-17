賴蔡柯都遭建檔！中共「涉台政要圖譜」外流 AI網軍還講台語冒充台灣人

中科天璣擬定針對台灣的「全面監控計畫」，不僅建立包含總統賴清德、前總統蔡英文、民眾黨前主席柯文哲等人的「涉台政要圖譜」與輿情監控系統。（圖擷取自《中科天璣文件》）

台灣民主實驗室近日針對中國企業「中科天璣」外流文件分析發現，中科天璣擬定針對台灣的「全面監控計畫」，不僅建立包含總統賴清德、前總統蔡英文、民眾黨前主席柯文哲等人的「涉台政要圖譜」與輿情監控系統，更掌握2300萬筆台灣戶籍資料，甚至利用AI生成精通華語、台語的高擬真虛擬人物，大規模冒充台灣人，意圖對台進行認知滲透與分化。

台灣民主實驗室指出，外流文件顯示，中科天璣建立1個針對台灣的「政要數據」資料庫，彙整台灣政治人物與其他精英的檔案，包括賴清德、蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前監察院長陳菊、高雄市長陳其邁，甚至是在野黨的柯文哲、侯友宜都在名單之列，並列出其黨派、職務、出生地與居住地、學歷、宗教信仰、社會關係及簡短的敘事性簡歷。

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報告顯示，中科天璣建置了「涉台知識圖譜」，將台灣政黨與機構資料結構化，條列民進黨、國民黨、民眾黨、新黨等政黨的領導人、黨員數、意識形態定位、座標位置等，並明確設有「對華態度（attitude toward China）」欄位，以親中或反中立場作為主要分類。系統並支援自動化查詢，能迅速鎖定特定城市領導「反中」組織的「綠營」人士，或佔據關鍵體制咽喉點的藍營人士。

台灣民主實驗室發現，中科天璣掌握的涉台資料庫涵蓋620萬條新聞與社群媒體內容、全球至少1萬個涉台來源，並鎖定約5000個關鍵目標社群帳號；其結構化資料更有高達2300萬筆封閉來源的「台灣戶籍資料」，另涵蓋75個政黨、1478家企業、超過1.3萬個宗教團體及近2.4萬個人民團體，有組織地提供台灣公民社會的「全景地圖」，作為影響台灣的基礎。

台灣民主實驗室指出，中科天璣將對台工作設定在「分化」與「塑造」的框架中，並將台灣政治人物依照四派一面分為「頑固派」、「友好派」、「搖擺派」、「客觀派」4大類及其對立面，各類至少包含1000人，以利後續發分化戰；更驚人的是，其利用「身分塑造與培養技術」，模擬台灣受眾的偏好、認知與語言風格，以台灣華語、台語及英語，生成高擬真的數位虛擬人物與腳本，表明其野心在於大規模冒充台灣人。

中科天璣擬定針對台灣的「全面監控計畫」，不僅建立包含總統賴清德、前總統蔡英文、民眾黨前主席柯文哲等人的「涉台政要圖譜」與輿情監控系統。（圖擷取自《中科天璣文件》）

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