民進黨桃市議員第10選區初選民調 龍潭老將張肇良過關

桃園市民進黨議員張肇良在初選民調勝出後，感謝鄉親朋友支持，將持續深耕龍潭，努力讓市民有感！（記者李容萍攝）

民進黨今（17）日公布下屆桃園市議員選舉第10選區（龍潭區）黨內初選民調結果，由四屆議員老將張肇良出線尋求連任，張肇良獲悉通過初選後，感謝鄉親朋友支持，將持續深耕龍潭，努力讓市民有感。

下屆市議員選舉，民進黨在龍潭區將提名1人競選，有2人登記黨內初選，初選民調今天上午揭曉，張肇良以民調成績0.3705勝出，擊敗新人張贊聞的0.2774。

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張肇良表示，每一位龍潭鄉親的支持與鼓勵，都是他持續前進的重要力量，也讓他得以順利完成初選階段的挑戰，這一路走來，他走入市場、深入社區，傾聽市民心聲，積極為地方建設打拚。

張肇良表示，龍潭的發展需要長期耕耘與持續投入，他會在既有基礎上加倍努力，把鄉親的託付化為具體行動，持續推動各項建設、提升整體生活品質，讓龍潭穩健發展進步；面對接下來的選戰，他也向鄉親懇託，11月28日投票日將是關鍵時刻，期盼市民朋友繼續給他支持與肯定，未來「肇良和您繼續挺龍潭」。

桃園市民進黨議員張肇良在初選民調勝出後，感謝鄉親朋友支持，將持續深耕龍潭，努力讓市民有感！（記者李容萍攝）

桃園市民進黨議員張肇良在初選民調勝出後，感謝鄉親朋友支持，將持續深耕龍潭，努力讓市民有感！（取材張肇良臉書）

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