全是現任縣議員！鹿港鎮長選戰「同事變對手」

民進黨提名鹿港鎮長參選人楊妙月，為現任彰化縣議員。（彰化縣議會提供）

彰化縣鹿港鎮長選舉逐漸加溫，檯面上已確定參選的有民進黨提名的縣議員楊妙月，無黨籍縣議員施佩妤昨晚宣布投入選戰；國民黨縣議員楊竣程今天受訪表明「有在規劃」，讓原本同在議會的3人可能從同事變成對手，地方選情出現「三腳督」態勢，但也不排除最後演變成「兩個女人」的戰爭。

楊妙月是前鹿港鎮長黃振彥的妻子，代表綠營出戰，具基層組織與政黨資源的優勢；施佩妤（前縣議員施性鍾之女）也正式宣布轉戰鎮長，憑藉其扎實基層服務與高知名度來勢洶洶。原本觀望的楊竣程今天受訪時坦言，對於換跑道選鎮長確實有規劃，但目前還在評估，尚未做最後決定。

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地方人士分析，鹿港的政治版圖在總統大選雖是綠大於藍，但到了地方首長選舉，選民往往看人不看黨，政黨優勢並不絕對。目前看來，楊妙月與施佩妤兩位女性參選意願最堅定，兩人各自擁有家族基本盤與服務口碑，實力接近，勝負難料。如果楊竣程最後關頭決定續留議會，這場選戰就將成為兩位女力對決的「雙姝大戰」。

不過，國民黨彰化縣黨部將在3月23日至25日受理鄉鎮長參選登記，這3天將是關鍵，選情會更明朗化。地方人士認為，若楊竣程正式登記，屆時藍、綠、無黨籍三強鼎立，選情相對複雜。

面對昔日議會同事可能變成同台競技的「敵人」，楊竣程語氣保留，他強調仍在最後評估中。

無黨籍彰化縣議員施佩妤正式宣布投入鹿港鎮長選戰。（彰化縣議會提供）

國民黨彰化縣議員楊竣程表明有在規劃與評估參選鹿港鎮長。（彰化縣議會提供）

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