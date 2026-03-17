曾監控18萬港人！ 習近平下令「亮劍」 外流文件曝中共AI網軍4大戰法

中科天璣的「養號系統」採取「一人、一機、一帳號」的方法模擬真實用戶，使用一致的假個資與IP在9個不同平台註冊。（圖擷取自《中科天璣文件》）

中共認知作戰再升級！台灣民主實驗室近日分析發現，中共為達成領導人習近平「敢於亮劍、掌握網路主動權」的野心，已開發出一套AI驅動的境外資訊操弄與干預（FIMI）系統，能自動偵測區域政治趨勢、鎖定目標受眾，生成客製化內容，再透過成千上萬極度逼真的假帳號「全自動」發布假訊息攻擊，甚至具備成熟的「規避技術」躲過社群平台防堵。

台灣民主實驗室與東京大學客座研究員唐若凌（Athena Tong）近日共同發布報告指出，中國的境外資訊操弄長期被外界認為粗糙且易被偵測，通常有相似的帳號名稱與大頭貼，只會大量複製貼上內容，甚至常在「北京的上班時間」留下明顯的數位足跡，但為了應對香港、新疆、COVID-19與貿易戰相關的「輿論危機」，中國科學院計算技術研究所（ICT CAS）衍生的公司中科天璣（GoLaxy）已開發出一套AI驅動的境外資訊操弄與干預（FIMI）系統。

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外流的《中科天璣文件》詳細記載該系統的四大核心運作模式：一、「特定區域政治態勢的智能感知」：聚焦中美博弈、涉港、涉疆、台海等重大議題廣泛蒐集外交與軍事數據，再透過自然語言處理（NLP）技術每日即時匯集熱點，深度分析事件的熱度、影響力、相關話題與演化趨勢，同時研判主要媒體和跨平台社交帳號的情感傾向、政治立場與觀點。

二、「境外目標對象的智能鎖定」：建立在十餘年情報分析底蘊與GoIN系統上，深度挖掘事件背後的關鍵人物。文件更自曝，在「香港國安法」爆發期間，中共透過「廣譜關聯技術」監控高達18萬名香港Twitter用戶，精準鎖定3000餘名關鍵人物與100多名網路意見領袖，刻畫其行為模式與政治傾向，為輿論引導提供精準目標。

三、「浸入式宣傳內容的智能生成」：利用AI輔助創作帶風向的內容，系統具備能自動補齊文本段落的「預測功能」、提供大量數據的「素材推薦」，以及能將同一份原始文稿生成多篇「語意相同但表達方式不同」內容的「AI改寫」功能，甚至支援長篇內容的自動生成。

四、「非受控環境下的智能推送」：為突破海外社群媒體嚴格的風險控制機制，該團隊在Twitter、Facebook、Telegram等平台培養了數百個「擬人化」機器人帳號，提供一站式的跨平台操作與調度儀表板，實現自動化批量發文、留言與轉發，為大規模、精準且安全地投放引導內容提供了技術基礎。

報告指出，為了規避社群平台對假帳號的防堵機制，中科天璣透過「養號系統」操作帳號，每個系統能管理超過 50 台行動裝置，採取「一人、一機、一（組）帳號」的方法模擬真實用戶，使用一致的假個資與IP在9個不同平台註冊，還建立專屬「手機通訊錄」，安插軍人、記者及特定組織成員的聯絡方式，躲避平台對「無社交連結」假帳號的防堵。

這份文件毫不諱言地宣稱，目前的成果只是「萬里長征」的第一步，希望能加強與中國國家互聯網信息辦公室（中央網信辦）、中共中央宣傳部（中宣部）、中央軍委科學技術委員會（軍科委）以及國家安全部（安全部）的合作，期望能創造出「講好中國故事」、擴大中國影響力，並確保中國的技術可以「東風壓倒西風」。

該團隊培養了數百個「擬人化」機器人帳號，提供一站式的跨平台操作與調度儀表板，實現自動化批量發文、留言與轉發。（圖擷取自《中科天璣文件》）

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