AI發展關鍵 陳其邁促成亞利桑那大學跟中山大學「矽光子」合作

高雄市長陳其邁率市府團隊與中山大學代表，深入全球光學研究殿堂亞利桑那大學拜會。（前排由左至右為中山大學電機系主任謝耀慶、高雄市長陳其邁、亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞、亞利桑那大學光學科學學院院長布萊恩・安德森）。（高市府提供）

高雄市政府訪美再傳捷報!促成國立中山大學與亞利桑那大學在「矽光子」的跨國產學合作機會；市長陳其邁強調，異質整合「矽光子」技術，是在AI持續發展突破頻寬牆極限的關鍵。

陳其邁率市府團隊與國立中山大學、聯袂訪問全球光學研究權威亞利桑那大學，中山大學校長指派電機系主任謝耀慶與市府共同出訪，探討「矽光子」產學對接可能，亞利桑那大學則提出「矽光子亞利桑那高雄中心」構想，開啟中山大學與亞利桑那大學的強強聯手。

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陳其邁說明，半導體產業正邁入後摩爾定律時代，異質整合「矽光子」技術是在AI持續發展突破頻寬牆極限的關鍵，高雄不只追求製程領先，更要布局未來的科技制高點，隨著台積電先進製程在高雄落腳，結合日月光先進封裝及AMD矽光子研發能量，高雄具備發展矽光子絕佳場域。

他解讀這次促成兩校合作，是為讓高雄的研發能量與國際頂尖「光學之谷」實質對接，建構最具韌性的跨國半導體生態系。

高市府指出，亞利桑那大學對高雄訪團高度重視，該校光學科學學院院長布萊恩・安德森指出，學院為美國三大光學研究中心之一，研究領域涵蓋天文望遠鏡、量子奈米光子學等領域，目前也積極投入半導體矽光子研究，將既有光學優勢延伸至半導體前沿技術。

光學科學學院教授納賽爾・佩揚巴里安則提出「矽光子亞利桑那高雄中心」（SPARK）構想，盼採取「企業聯合出題、跨國學界解題」的實戰模式，打造台美科技合作創新典範，確保學術研究能精準對接如台積電、AMD 等企業的終端需求。

中山大學校長李志鵬感謝高雄市長陳其邁促成六方合作協議，讓中山大學與亞利桑那大學2023年簽署的合作備忘錄更進一步，未來將透過研究計畫、師生交流與產學合作，培育具國際視野的科技人才，並配合高雄半導體產業發展策略，為產業升級與城市創新注入動能。

陳其邁市長表示期望與亞利桑那大學共同推動光學及矽光子人才培育，提升城市在全球科技版圖的競爭力。亞利桑那大學研究與合作事務資深副校長托馬斯・迪亞斯・德拉魯比亞 （Tomas Diaz de la Rubia）則期待未來結合產官學資源，深化與高雄合作。（高市府提供）

中山大學校長李志鵬指派電機系主任謝耀慶代表出訪，謝教授親自介紹半導體矽光子雄厚的教學與研究實力。（高市府提供）

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