國安法修法公聽會下週召開 李柏毅盼防堵中共AI、武統宣傳

民進黨籍內政委員會召委李柏毅。（資料照）

中國近年對台軍事威脅及滲透加劇，更透過吸收我國軍官、記者進行統戰。為守護國家安全，行政院院會去年12月已通過「國家安全法部分條文修正草案」送交立院審查；在民進黨籍內政委員會召委李柏毅安排下將於下週四召開首場公聽會，李今受訪時強調，希望可以凝聚共識，讓國人更了解目前的國安風險，讓台灣的國家安全更無虞。

政院所提「國安法」修正內容包含增訂參與組織之不法態樣、增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰。公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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現行軍公教與退將等若涉犯國安之罪，必須待刑事判決有罪確定後，才能剝奪其請領退休俸，草案明定，相關人員遭判處有期徒刑時，無需等待定讞，一審有罪就能月退砍半；現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至2分之1。

李柏毅接受本報訪問時指出，這次修法內容主要包含，增訂「參與組織」之不法態樣、增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰。過去如陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭中國吸收相關案件，軍官都已經簽署「投降承諾書」，國安法卻無法起訴他，因為他只是「參與組織」，現行國安法只罰組織「主持、發起人」。

李柏毅續指，修法通過後，可以補起這個漏洞，讓明確簽署投降承諾書、參與中共在台組織卻尚未有破壞行為者，得以受到應有的懲處

談及「鼓吹戰爭宣傳」與網路內容管理規範，與保障言論自由之間如何取得平衡？李柏毅說，在過去詢答中，可以瞭解到這不是這麼容易就會觸犯，必須有實質鼓吹的行為，並且要是站在敵國立場近期中共大量使用AI工具製作認知作戰的短影音、或是收買網紅發表支持中共武統台灣、鼓吹人民資敵的影片，這種才是修法要處理的對象。

李柏毅說明，「國安法」修法並非是行政擴權或是言論自由限制，而是針對中國無孔不入的滲透與破壞，不得已而為之的修正措施，現在不只短影音盛行，之前有一些鼓吹戰爭武統的案例、AI生成影片預計會有更大量的統戰影音認知作戰的相關短影音，這不是言論自由，而這都是本次公聽會以及修法，希望可以凝聚共識的部分，讓國人更了解目前的國安風險，並且讓台灣的國家安全更無虞。

他強調，作為立法委員，希望行政院能更好地對外說明、強化論述；從外交國防委員會排案完全無視民意對國防提升的支持來看，在野黨似乎不怎麼在乎民意，但民進黨還是必須積極爭取民眾支持，這不是為了施壓在野黨，而是因為台灣是民主國家，不是誰壓倒誰就可以為所欲為，「我們終究是以民意為依歸。

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