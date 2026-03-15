綠營桃園市長有「隱藏版」? 黃瓊慧：盼母雞帶小雞拚議會席次

桃園市議員黃瓊慧（中）15日號召基北北桃立委及議員助陣，立委林楚茵（左2）、基隆市議員鄭文婷（右2）等人特地陪同車掃，助黃瓊慧拚過初選民調。（記者鄭淑婷攝）

民進黨桃園市議員民調初選明（16）日就要展開，「小雞」引頸期盼的市長人選「母雞」至今未定案，正在力拚初選的市議員黃瓊慧表示，民進黨還有「隱藏」的市長人選，可能3月底會有討論，相信黨中央會提出最好的人選，發揮最大的母雞帶小雞效益，率領議員拚過議會席次，持續在議會為市民發聲。

黃瓊慧說，桃園市有4區必須要進行初選，無論是現任或是新人，而現任的民進黨議員在地方上已經非常有戰鬥力，這幾年在各個議題上也會彼此串聯，不管是議員或是市長，藉由初選機制有助選情慢慢加溫，也讓大家對於民進黨的市長人選討論度高，並且希望黨中央能儘快推出人選。

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黃瓊慧指出，目前被點名的市長人選，無論是總統府副秘書長何志偉或是立委王義川，都各自在不同的方向努力，近來適逢黨內初選期間，王義川持續替各區議員助選、展現派系實力，何志偉則耕耘基層，有很多市民反映曾接到何志偉的拜票；她也透露，其實還有「隱藏」的人選，聽說會在3月底公布。

黃瓊慧表示，大家對民進黨桃園市長人選有這麼大的期待，主要是現任市長張善政的施政跟建設讓桃園市民無感，尤其是偏綠的民眾，因此對市長人選有很多的考量及討論，相信黨中央會提出最好的人選，讓這位市長候選人發揮最大的「母雞帶小雞」效益，帶領他們通過初選、拚過議會席次，持續在議會為大家發聲。

桃園市議員黃瓊慧（中）表示，相信黨中央會推出最好的市長人選，發揮「母雞帶小雞」最大效益。（記者鄭淑婷攝）

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