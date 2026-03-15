蔣萬安轟賴清德撕裂社會 林智群列5點反嗆：國民黨殺一堆人還不准講

台北市長蔣萬安。（記者陳志曲攝）

賴清德總統昨日致詞批評國民黨政府治台表現比殖民時期的日本還差，台北市長蔣萬安今日反轟此言論是撕裂社會、製造仇恨。對此，律師林智群發文砲轟，直指「蔣介石國民黨殺了一堆人還不准別人講」，更列舉五大事實證明國民黨當年的治理確實不如日本。

蔣萬安今（15）日受訪表示，賴清德總統不應美化殖民，身為總統應團結社會，不是一再撕裂社會製造仇恨。林智群則在臉書發文痛批，蔣介石、國民黨殺了一堆人，還不准別人講，「講就是撕裂社會，製造仇恨？日本人也不會說中國人講南京大屠殺就是撕裂社會，製造仇恨，國民黨臉皮就是這麼厚，殺人還不准別人講。」

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他指出，賴總統所言是事實，首先在治理能力上，日本人不貪污，國民黨從上到下一堆貪污，說是接收台灣，結果是「劫收」；其次，這種劫收不僅在台灣發生，國民黨派員去淪陷區接收時，不僅瞧不起汪精衛政權官員，也瞧不起同樣身為中國人的淪陷區人民。當時蔣介石政府為了懲罰淪陷區人民，惡意操弄匯率，造成淪陷區人民資產縮水四分之三，讓接收官員大買特買發橫財，「國民黨對自己中國人都那麼差了，怎麼可能對台灣人好？」

此外，國民黨當年為了打內戰，將台灣稻米與物資送往中國，造成台灣缺米、物價飛漲，最後導致「4萬元舊台幣換1元新台幣」，民眾財產慘遭縮水。林智群接著說，日本時期對抗殖民、要求選舉的菁英頂多被關，但國民黨一來卻是「直接殺了」。

他也提到，國民黨當年抱持「殖民心態」，僅將台灣視為反攻基地，軍費預算一度高達總預算的70%至80%，根本沒有經營台灣的想法。至於支持者常掛在嘴邊的「十大建設」，是1970年代國民黨發現反攻無望後，因應石油危機才推動的，當時台灣沒錢也沒技術，還是靠著美援才完成，且部分項目早在日本時代就已規劃。

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