為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白合共推機制 黃國昌：初步構想採全民調

    2026/03/14 11:38 記者施曉光／台北報導
    國民黨、民眾黨14日舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會，兩黨主席鄭麗文與黃國昌分別說明共同願景。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨、民眾黨14日舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會，兩黨主席鄭麗文與黃國昌分別說明共同願景。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天上午召開「逐夢台灣，許你未來」共同願景記者會後一起接受媒體聯訪，面對記者關切未來兩黨共推候選人機制為何，黃國昌指出，本週他與鄭麗文已經初步交換意見，決定日後兩黨各推3名代表進行政黨合作協議文字的擬定，並待兩黨各自完成黨內民主程序通過後，才會正式簽署。

    鄭麗文則說，未來除了黨中央協調代表，還要因地制度，在藍白合共推人選的直轄市、縣市，各自納入參選人，以及在地的重要聲音，希望讓所有相關人士都能充分表達意見，並尋找最適合的方式，產生藍白共推的候選人。

    有關人選產生機制問題，黃國昌沒有明說，只說初步構想就是透過全民調進行，至於細節問題，還要請外界再給兩黨一些時間與空間，透過雙方討論後取得共識；至於媒體詢問，如果產生人選後，若有一方不遵守遊戲規則，堅持不退，是否會有懲罰機制？他說，民眾黨會有黨內紀律處理，他還說，會用最好的方式，選出未來的最強人選與團隊。

    黃國昌表示，藍白在完成共同政策願景簽署後，第2階段就是政黨合作協議，在國外聯合治理的經驗中，這是嚴肅、負責的政治協議，象徵兩黨的共同承諾，至於媒體關心的選舉及選後合作形式，在協議中相信可以達到共識。

    黃國昌還說，相關細節還必須尊重兩黨共同討論達成共識，但他與鄭麗文很有誠意要把事情做成，接下來涉及有關選舉階段以及選後聯合治理階段的深水區問題，除了兩黨中央意見會有原則性的協議，也要尊重在地的聲音，相信一定會做出最好的安排。

    鄭麗文也證實，她與黃國昌已就大方向及未來作業，達成高度共識，希望能遵循兩黨的內部民主決策機制，開大門、走大路，未來才能走得長久與平穩。

    鄭麗文還說，除了黨中央的協調小組成員，未來還要因地制度，在兩黨都有參選人的選區，除了黨中央的代表外，也會納入參選人與在地的重要聲音，希望讓所有相關人士都能充分表達意見，並尋找最適合的方式，產生藍白共同候選人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播