藍白合共推機制 黃國昌：初步構想採全民調

國民黨、民眾黨14日舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會，兩黨主席鄭麗文與黃國昌分別說明共同願景。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天上午召開「逐夢台灣，許你未來」共同願景記者會後一起接受媒體聯訪，面對記者關切未來兩黨共推候選人機制為何，黃國昌指出，本週他與鄭麗文已經初步交換意見，決定日後兩黨各推3名代表進行政黨合作協議文字的擬定，並待兩黨各自完成黨內民主程序通過後，才會正式簽署。

鄭麗文則說，未來除了黨中央協調代表，還要因地制度，在藍白合共推人選的直轄市、縣市，各自納入參選人，以及在地的重要聲音，希望讓所有相關人士都能充分表達意見，並尋找最適合的方式，產生藍白共推的候選人。

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有關人選產生機制問題，黃國昌沒有明說，只說初步構想就是透過全民調進行，至於細節問題，還要請外界再給兩黨一些時間與空間，透過雙方討論後取得共識；至於媒體詢問，如果產生人選後，若有一方不遵守遊戲規則，堅持不退，是否會有懲罰機制？他說，民眾黨會有黨內紀律處理，他還說，會用最好的方式，選出未來的最強人選與團隊。

黃國昌表示，藍白在完成共同政策願景簽署後，第2階段就是政黨合作協議，在國外聯合治理的經驗中，這是嚴肅、負責的政治協議，象徵兩黨的共同承諾，至於媒體關心的選舉及選後合作形式，在協議中相信可以達到共識。

黃國昌還說，相關細節還必須尊重兩黨共同討論達成共識，但他與鄭麗文很有誠意要把事情做成，接下來涉及有關選舉階段以及選後聯合治理階段的深水區問題，除了兩黨中央意見會有原則性的協議，也要尊重在地的聲音，相信一定會做出最好的安排。

鄭麗文也證實，她與黃國昌已就大方向及未來作業，達成高度共識，希望能遵循兩黨的內部民主決策機制，開大門、走大路，未來才能走得長久與平穩。

鄭麗文還說，除了黨中央的協調小組成員，未來還要因地制度，在兩黨都有參選人的選區，除了黨中央的代表外，也會納入參選人與在地的重要聲音，希望讓所有相關人士都能充分表達意見，並尋找最適合的方式，產生藍白共同候選人。

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