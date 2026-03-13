選情初探》兩強換跑道引爆卡位戰 苗栗第3選區綠營票倉受考驗

苗栗縣議員第4選區本屆第一高票陳品安確定代表民進黨挑戰下屆苗栗縣長，新人輩出將角逐所留空缺。（陳品安提供）

苗栗縣議員第三選區（通霄鎮、苑裡鎮）應選席次5席（含一席婦女保障名額），下屆可能大洗牌！隨著本屆前兩高票當選的陳品安代表民進黨角逐縣長、張顧礫已表明將轉換跑道參選苑裡鎮長，多位新人宣布將挑戰議員，現任議員徐永煌、周玉滿、民進黨籍翁杰預計將尋求連任，老將、新秀力拚，預估選情激烈。

第三選區苑裡鎮人口雖較通霄鎮多出約一萬人，但徐永煌、周玉滿、翁杰三人戶籍皆在通霄鎮，展現強大跨鄉鎮拓展票源能力。

由於苑裡、通霄為泛綠陣營票倉，苑裡鎮更明顯，為賴清德總統大選苗栗縣唯一勝出的鄉鎮市，綠營擁有明顯基本盤；民進黨籍前立委、苑裡鎮長杜文卿宣布參選議員，無黨籍苑裡鎮前西平里長、陳品安特助陳薈茗已表達意願角逐，加上現任翁杰，將有3名被歸類泛綠人選。

苑裡鎮代郭汶沂本屆連任鎮代後積極勤跑基層、早早宣布挑戰縣議員；另名苑裡鎮代王建鑫經地方勸進也宣佈參選議員，兩人長期經營地方，擁有強大基層實力，不容小覷。另外，台灣民眾黨目前正尋覓合適人選，但尚未明朗，若民眾黨確定提名人選，將激化選情。

地方人士評估，新人與老將都有望分食陳品安、張顧礫原有票源，且5席中有3名泛綠人選，考驗通苑地區綠營票倉是否夠「鐵」。

