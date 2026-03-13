包機208萬被嗆太便宜！李正皓翻舊文打臉王鴻薇

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰赴日看經典賽為台灣隊加油，引發藍白質疑包機特權。卓榮泰今公布相關單據，包括包機費用為208萬，打臉藍白對他的抹黑，不過藍白卻又直喊「太便宜」。對此，政治評論員李正皓表示，立委王鴻薇3天前的貼文說包機150到200萬，現在又說太便宜，怒轟，「你們要不要把論點對一下再出來丟臉」。

李正皓翻出王鴻薇3天前的貼文，貼文中提及包機一架A321neo客機約150萬元到200萬元台幣（約4.7萬到6.3萬美元）。並稱如果不是自費又非公務行程，那恐怕是涉及上百萬的個人貪瀆問題。

李正皓大酸，藍白崩潰改攻擊卓榮泰包機費用208萬太便宜，但王鴻薇之前說包機150到200萬，結果卓榮泰付款208萬，然後藍白說太便宜，你們要不要把論點對一下再出來丟臉，直呼，「有夠難看」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「就算付了1000萬，那群白癡一樣有話說」、「沒辦法只好再忍耐二年」、「真的是水準很差的一群立委」、「包機非重點，藍白想包贏」、「吵鬧的小孩，你怎麽回他都要哭鬧」、「就算被打臉也沒用阿 一群無腦藍白粉就是會繼續瞎挺

」、「藍白就見不得台灣好，真悲哀」。

