    首頁 > 政治

    AI「龍蝦」紅到中共發布國家級警告 蔡依橙：如果中國被駭入感覺很精采

    2026/03/13 14:38 即時新聞／綜合報導
    OpenClaw在中國引發AI龍蝦養殖熱潮。（路透）

    今年初開始在AI圈病毒式爆紅的AI助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」，曾取名Clawdbot、Moltbot），竟然讓中國害怕了！中國官方10日針對OpenClaw發布國家級的安全警告，引發外界討論。對此，醫師蔡依橙表示，這些可以自動化的小龍蝦，哪天被中國的敵國駭入（可能是俄國、美國、印度......），集體攻擊中國的各種情報跟基礎設施，感覺就很精彩。

    蔡依橙在臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」PO文表示，以前中國設備的資安差，都覺得是中共能監控世界的工具，伊朗的事情之後，才發現，其實這些中國爛資安，也可以是美國以色列監控一切的工具，這些可以自動化的小龍蝦，哪天被中國的敵國駭入（可能是俄國、美國、印度......），集體攻擊中國的各種情報跟基礎設施，感覺就很精彩。

    蔡依橙指出，中國人很習慣各種使用條款都全部接受，各種權限都全給，這樣比較方便。自然也很方便境外勢力利用，另外有兩個觀察點，一個是這則新聞是旺報的，工商時報也轉，顯示這比較接近中國官方現在的態度。

    蔡依橙直言「360集團創始人周鴻禕、前魅族CMO李楠等也紛紛在微博發文稱，普通人不要跟風現在的各種「養龍蝦」活動，可能刪除本地電腦的資料，也可能一瞬間把普通人的帳號密碼弄走。」360創始人勸你要注意資安，連360創始人都擔心的資安，那真的很糟糕。

    熱門推播