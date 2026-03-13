為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠北市議員初選結束 戰將籲聯合競選、配票拚25席全上

    2026/03/13 12:39 記者何玉華／台北報導
    年底台北市議員選舉，多位民進黨現任議員呼籲聯合競選、配票策略，拚25席全上。圖為第1選區5位現任議員聯合辦理黨內提名初選登記。（資料照）

    年底台北市議員選舉，多位民進黨現任議員呼籲聯合競選、配票策略，拚25席全上。圖為第1選區5位現任議員聯合辦理黨內提名初選登記。（資料照）

    年底台北市議員選舉，民進黨將提名25席參選，壓軸的第3選區（松山、信義）初選民調出爐，6個選區的戰將都就定位，各選區都有現任議員呼籲聯合配票，力拚25席全上。

    民進黨下屆議員提名，除了第1選區（士林北投）提名5席，其餘選區都提名4席；第1、2（內湖南港）選區因參選人數與提名席次同額，未辦理初選；其餘4區的初選結果在今（13）天全數揭曉，雖然提名名單仍需經黨中央中執會正式通過，但經過初選，提名名單大致底定如下：

    第1選區（士林北投）現任議員5人，林延鳳、鍾佩玲、林世宗、陳慈慧、陳賢蔚，都尋求連任。

    第2選區（內湖南港）現任議員王孝維、何孟樺尋求連任；議員李建昌不選，支持律師陳又新；高嘉瑜捲土重來呼籲配票。

    第3選區（松山信義）初選結果今天公布，現任議員許淑華、洪健益、張文潔過關，新人郭凡擠掉立委王世堅子弟兵呂瀅瀅出線。許淑華疾呼聯合配票，4席全上。

    第4選區（中山大同）初選結果將提名現任議員林亮君、顏若芳與新人朱政麒、林子揚。

    第5選區（中正萬華）初選結果將提名現任議員劉耀仁、洪婉臻與新人馬郁雯、張銘祐。

    第6選區（大安、文山）初選結果將提名現任議員簡舒培、王閔生與新人劉品妡、陳聖文。簡舒培表示，大安文山有聯合競選的傳統，有機會讓4席全上

