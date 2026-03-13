民進黨內參民調只差謝國樑6％ 童子瑋：繼續努力

針對今天（13日）媒體報導民進黨中央的內參民調，民進黨基隆市長參選人童子瑋說會將民調當作是鼓勵，努力不會打折，更不會因此鬆懈。（記者俞肇福攝）

有媒體公布民進黨內部的最新內參民調，指民進黨籍的基隆市議長、下屆基隆市長提名人童子瑋的民調已急起直追，相較於農曆年前、與國民黨籍現任市長謝國樑還相差逾15％，過完農曆年後雙方差距已拉近到10％以內，謝國樑支持度是39．3％、童子瑋是33．1 ％。對此，童子瑋表示，把民調當作是鼓勵，會持續努力。

童子瑋表示，獲得民進黨提名後，他就拿出100分的衝勁，從站路口、掃市場、辦座談會、見市民等，充分感受到市民的期待，這份民調是重要的鼓勵，會持續努力；面對有現任執政優勢的對手，任何一位挑戰者都非常艱困，他會提出更多造福基隆市民政見，讓市民的生活更幸福。

謝國樑上午在市議會開議前受訪說，民進黨的內參民調，難免對民進黨相對有利，他也會提醒自己，用更好的施政與論述，說服更多的選民支持。

根據《鏡週刊》的報導，這份民進黨的內參民調是2月26到28日執行，針對設籍基隆市、20歲以上的市民電話訪問，以住宅電話用戶作為抽樣架構，完成1083份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差約正負2．97％。

針對今天（13日）媒體報導民進黨中央的內參民調，基隆市長謝國樑回應說，他會把民調結果提醒自己。（記者俞肇福攝）

