為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨內參民調只差謝國樑6％ 童子瑋：繼續努力

    2026/03/13 14:38 記者俞肇福／基隆報導
    針對今天（13日）媒體報導民進黨中央的內參民調，民進黨基隆市長參選人童子瑋說會將民調當作是鼓勵，努力不會打折，更不會因此鬆懈。（記者俞肇福攝）

    針對今天（13日）媒體報導民進黨中央的內參民調，民進黨基隆市長參選人童子瑋說會將民調當作是鼓勵，努力不會打折，更不會因此鬆懈。（記者俞肇福攝）

    有媒體公布民進黨內部的最新內參民調，指民進黨籍的基隆市議長、下屆基隆市長提名人童子瑋的民調已急起直追，相較於農曆年前、與國民黨籍現任市長謝國樑還相差逾15％，過完農曆年後雙方差距已拉近到10％以內，謝國樑支持度是39．3％、童子瑋是33．1 ％。對此，童子瑋表示，把民調當作是鼓勵，會持續努力。

    童子瑋表示，獲得民進黨提名後，他就拿出100分的衝勁，從站路口、掃市場、辦座談會、見市民等，充分感受到市民的期待，這份民調是重要的鼓勵，會持續努力；面對有現任執政優勢的對手，任何一位挑戰者都非常艱困，他會提出更多造福基隆市民政見，讓市民的生活更幸福。

    謝國樑上午在市議會開議前受訪說，民進黨的內參民調，難免對民進黨相對有利，他也會提醒自己，用更好的施政與論述，說服更多的選民支持。

    根據《鏡週刊》的報導，這份民進黨的內參民調是2月26到28日執行，針對設籍基隆市、20歲以上的市民電話訪問，以住宅電話用戶作為抽樣架構，完成1083份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差約正負2．97％。

    針對今天（13日）媒體報導民進黨中央的內參民調，基隆市長謝國樑回應說，他會把民調結果提醒自己。（記者俞肇福攝）

    針對今天（13日）媒體報導民進黨中央的內參民調，基隆市長謝國樑回應說，他會把民調結果提醒自己。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播