    首頁 > 政治

    趙少康打包票新北藍白必合 扯2024若合作柯文哲不會久關

    2026/03/13 11:48 記者甘孟霖／台北報導
    前中廣董事長趙少康表示，新北市長選戰藍白一定會合。（記者甘孟霖攝）

    前中廣董事長趙少康表示，新北市長選戰藍白一定會合。（記者甘孟霖攝）

    地方選舉選情漸漸升溫，《美麗島電子報》最新民調指出，新北市長選戰，在民進黨蘇巧慧、國民黨李四川、民眾黨黃國昌同時參選下，民調分別為35.7％、32.1％、9.8％；若經藍白合推出李四川與蘇巧慧對戰，民調分別為39.1％與38.0％。前中廣董事長趙少康今（13日）打包票藍白一定會合「黃國昌說藍白只會有一人」；他並感嘆2024總統大選藍白未合而落敗，如果合作「柯文哲也不會被關那麼久」。

    趙少康今出席「青年公園謝國城紀念棒球場」冠名揭牌儀式，會後受訪直言，新北市長選戰最後根本不會出現「三腳督」，因為黃國昌有親口告訴過他，藍白只會推出一個人，黃國昌也說過整合後願意加入李四川團隊，後續透過民調的公平機制，誰獲得更多民意就能代表參選。

    他說，藍白要是不團結，就像2024年的總統大選，總統賴清德只有40多％支持度還能當選，回想這一段就覺得滿可惜的，如果當初藍白合，可能民眾黨創黨主席柯文哲也不會被關那麼久，柯文哲應該也滿後悔的。

    台北市長蔣萬安今也被問對李四川是否有信心？他回應：「我對川伯很有信心。」

