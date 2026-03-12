監院：高公局前分局長賴榮俊收賄823萬 通過彈劾

交通部高公局前分局長賴榮俊於任職期間，收受廠商賄賂823萬元，並洩漏採購秘密資訊等違失情節重大，經13名監委審查全數投票同意通過彈劾，移送懲戒法院審理。圖為彰化檢方在賴榮俊宿舍搜出300萬現金。（彰檢提供）

監察院今天表示，交通部高公局前分局長賴榮俊於任職期間，收受廠商賄賂共新台幣823萬元，並洩漏採購秘密資訊、利用廠商派駐人員處理私人款項等，違失情節重大，經13名監委審查全數投票同意通過彈劾，移送懲戒法院審理。

彰化地檢署於民國111年間，查出賴榮俊涉嫌向營造業者收賄，依違背職務收賄等罪將他起訴；交通部並註銷賴榮俊於104年獲選模範公務員資格。

請繼續往下閱讀...

監察院今天透過新聞稿表示，賴榮俊自103年至110年間擔任高公局中區、南區養護工程分局高階主管期間，竟基於職務上行為收受賄賂的犯意，連續8年於農曆春節前收受賄賂共723萬元。

監察院說，賴榮俊還利用「國10東向15K標案」履約爭議，收受廠商賄賂100萬元後，旋即運用影響力，指示、過問該案試驗報告的處理方式，最終廠商只需出具試驗合格證明書，不須耗時重做試驗報告，規避履約責任並圖利廠商。

監察院指出，賴榮俊將契約中「工務作業費」所提供的廠商派駐人員，視為私人的秘書及帳房。派駐人員雖領取廠商薪資，卻長期於上班時間受賴榮俊指揮，並協助處理賴榮俊私人及配偶的存款、匯款共11次，金額高達479萬元。且賴榮俊於109年及110年公職人員財產申報中，故意隱匿現金及存款，經法務部查核認定申報不實，分別處26萬元及30萬元罰鍰。

監察院表示，賴榮俊擔任高公局高階職務期間，未能廉潔自持，違失情節重大，嚴重敗壞官箴，已違反公務員服務法及政府採購法等規定，有予以懲戒必要，因此通過監察委員蔡崇義、王幼玲、葉宜津提案，全案移送懲戒法院審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法