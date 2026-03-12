國民黨新北市議員初選46人登記 「這區」掛零

國民黨新北市黨部公布市議員初選登記名單。（國民黨新北市黨部提供）

今年11月28日的九合一選舉，國民黨新北市黨部擬提名38席參選市議員（含平地、山地原住民），初選登記作今天截止，公告最終登記結果，共46人登記。其中，現任資深議員宋明宗交棒女兒蔡佩呈參選，資深議員周勝考交棒兒子周韋翰參選，資深議員連斐璠、青年議員戴湘儀不爭取連任，另外，國民黨艱困選區第十選舉區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）無人登記。

國民黨新北市黨部公布登記完整名單，第一選舉區（淡水、八里、三芝、石門，提名3席）陳偉杰、呂鈞鴻、陳家琪；第二選舉區（五股、泰山、林口，提名4席）蔡淑君、蔡佩呈、陳明義、鄭丞宏；第三選舉區（新莊，提名3席）王珮宇、蔣根煌、蕭夙玲、蔡健棠；第四選舉區（三重、蘆洲，提名3席）王威元、黃桂蘭、蔡政呈；第五選舉區（板橋，提名5席）林國春、劉美芳、周韋翰、曾煥嘉、陳金華、鄧凱勛；第六選舉區（中和，提名4席）登記：陳錦錠、邱烽堯、游輝宂、金瑞龍；第七選舉區（永和，2席）陳鴻源、陳柏翰、蘇昭龍、李珮媜、陳以樂；第八選舉區（土城、樹林、三峽、鶯歌，提名4席）林金結、呂家愷、黃永昌、江怡臻、洪佳君；第九選舉區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來，提名4席）劉哲彰、陳儀君、黃心華、邸聖德、游皓麟；第十選舉區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，提名1席）無人登記；第十一選舉區（汐止、金山、萬里區，提名2席）何元楷、白珮茹、陶威中、蕭敬嚴；第十二選舉區（平地原住民，提名2席）楊春妹、吳國譽La．ls．Amid；第十三選舉區（山地原住民，提名1席）何應明。

根據國民黨中央公告的「黨員參加公職人員選舉提名辦法」，直轄市議會議員候選人提名分別由相關直轄市、縣（市）委員會，依據「黨員投票」（佔百分之30）與「民意調查」（佔百分之70）結果，對於現任者應同時參考其任內表現，並考量地區特性及選情評估等因素，經提名審核程序，提出建議輔選方式及提名名單，報國民黨中央常務委員會核定。

